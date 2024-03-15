Кінологи назвали помилки, які часто роблять власники собак

Доглядати за домашніми тваринами не завжди так просто, як здається на перший погляд. Часом навіть найвідповідальніші власники собак припускаються помилок. Кінологи назвали список помилок, яких потрібно уникати під час дресирування тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Ви повторюєте команди знову і знову

Дресирувальник собак розповів, що перша помилка, коли собака не реагує на команду, а господарі повторюють її знову і знову.

"Так, наприклад, власник хоче, щоб собака сиділа, і вони кажуть: "Сидіти", але тварина цього не робить. Тому вони знову і знову повторюють цю команду", - каже фахівець.

Помилка в тому, що собаки навчаться продовжувати чекати, поки ви попросите їх виконати команду кілька разів.

Замість того, щоб повторювати цю команду, ви скажіть один раз та використовуйте повідець, або ласощі. Потім похваліть, що досягли остаточної позиції.

Кликати собаку різким тоном

Часто власники можуть кликати тварини, але вони ігнорують вас. У деяких випадках це може призвести до того, що ви станете злими і наберете більш агресивного тону.

Використовуйте бадьорий голос і рух. Якщо демонструєте розчарування, це не сподобається вашій собаці і ви точно не досягнете своєї цілі.

Попросіть собаку зупинитися й сісти.

Наприклад, ваша собака бачить іншу тварину через дорогу і починає гавкати. Якщо ви посадите свою собаку в сидяче положення, це дозволить їй просто зосередитися на своїй цілі.

Ви дозволяєте своїй собаці тягнути за повідок

Щоб навчити собаку правильно ходити на повідку, потрібен час і терпіння.

Кінолог розповіла, коли вона гуляє з собакою, вона послаблює повідок. Але в той момент, коли виникає напруга, то потрібно зупинитись та зачекати, щоб тварина повернулась до вас.

Повторюйте процес стільки разів, скільки потрібно за прогулянку.

Ви дозволяєте контактувати з собаками

Якщо ви живете в густонаселеному районі і бачите сусіда, який вигулює собаку, то дозволяєте тваринам підходити одна до одної на повідку, щоб понюхати. Але, за словами кінолога Інгрід, потрібно уникати цього.

Вона радить клієнтам уникати спілкування з невідомими собаками. Це допоможе вашій собаці почуватися впевненіше та розслабленіше.

Важливо пам’ятати, що дресирування потрібне всім собакам незалежно від породи, статі та віку. Почати можна з привчання до імені, туалету, місця, повідця та нашийника, а після закінчення періоду щеплень, 3-4 місяці, потрібно починати повноцінні заняття дресируванням цуценя на майданчику.