Кинологи назвали ошибки, которые часто делают владельцы собак

Ухаживать за домашними животными не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. Иногда даже самые ответственные владельцы собак допускают ошибки. Кинологи назвали список ошибок, которые нужно избегать при дрессировке животного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Вы повторяете команды снова и снова

Дрессировщик собак рассказал, что первая ошибка, когда собака не реагирует на команду, а хозяева повторяют ее снова и снова.

"Так, например, владелец хочет, чтобы собака сидела, и они говорят: "Сидеть", но животное этого не делает. Поэтому они снова и снова повторяют эту команду", - говорит специалист.

Ошибка состоит в том, что собаки научатся продолжать ждать, пока вы попросите их выполнить команду несколько раз.

Вместо того, чтобы повторять эту команду, вы скажите один раз и используйте поводок или лакомство. Затем похвалите, что добились окончательной позиции.

Звать собаку резким тоном

Часто владельцы могут звать животных, но они игнорируют вас. В некоторых случаях это может привести к тому, что вы станете злыми и наберете более агрессивного тона.

Используйте бодрый голос и движение. Если демонстрируете разочарование, это не понравится вашей собаке и вы точно не добьетесь своей цели.

Попросите собаку остановиться и сесть.

Например, ваша собака видит другое животное через дорогу и начинает лаять. Если вы посадите свою собаку в сидячее положение, это позволит ей просто сосредоточиться на своей цели.

Вы позволяете своей собаке тащить за поводок

Чтобы научить собаку правильно ходить на поводке, нужно время и терпение.

Кинолог рассказала, когда она гуляет с собакой, она ослабляет поводок. Но в тот момент, когда возникает напряжение, нужно остановиться и подождать, чтобы животное вернулось к вам.

Повторяйте процесс столько раз, сколько нужно за прогулку.

Вы разрешаете контактировать с собаками

Если вы живете в густонаселенном районе и видите соседа, выгуливающего собаку, то позволяете животным подходить друг к другу на поводке, чтобы понюхать. Но, по словам кинолога Ингрид, нужно избегать этого.

Она рекомендует клиентам избегать общения с неизвестными собаками. Это поможет вашей собаке чувствовать себя увереннее и расслабленнее.

Важно помнить, что дрессировка нужна всем собакам независимо от породы, пола и возраста. Начать можно с приучения к имени, туалету, месту, поводку и ошейнику, а по окончании периода прививок, 3-4 месяца, нужно начинать полноценные занятия дрессировкой щенка на площадке.