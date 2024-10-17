"Кіноколо-2024": названо переможців престижної премії

17 жовтня, у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики", Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила переможців 2024 року. Цього року нагороди було вручено в 11 номінаціях.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який фільм, режисери та актори вибороли нагороди цього року.
Це щорічна премія, заснована у 2018 році, яка визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.
Переможців премії визначає комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять кінокритики та кінознавці, які є членами Спілки кінокритиків України та/або ФІПРЕССІ.
У попередні роки найкращими фільмами ставали "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича і "Додому" Нарімана Алієва.
Раніше ми розповідали, що фільм про Назарія Яремчука вийшов на Netflix.
Також почитайте про нові українські серіали, які варто подивитися.