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"Киноколо-2024": названы победители престижной премии

Названы победители кинопремии "Киноколо-2024" (кадр из фильма "Сірі бджоли")
Автор: Катерина Собкова

17 октября, в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики", Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила победителей 2024 года. В этом году награды были вручены в 11 номинациях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой фильм, режиссеры и актеры завоевали награды в этом году.

Список победителей премии кинокритиков "Киноколо-2024"

Лучший полнометражный игровой фильм

  • "Медовий місяць" (режиссер Жанна Озирная)
  • "Редакція" (режиссер Роман Бондарчук)
  • "Сірі бджоли" (режиссер Дмитрий Моисеев)
  • "Уроки толерантності" (режиссер Аркадий Непиталюк).

Лучшая режиссура

  • Роман Бондарчук ("Редакція")
  • Сергей Маслобойщиков ("Яса")
  • Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли")
  • Мария Стоянова ("Фрагменти льоду").

Лучший актер

  • Виктор Жданов ("Сірі бджоли")
  • Роман Луцкий ("Медовий місяць")
  • Владимир Ямненко ("Сірі бджоли")
  • Александр Ярема ("Уроки толерантності").

Лучшая актриса

  • Ирина Нирша ("Медовий місяць");
  • Жанна Озирная ("Редакція");
  • Алла Сережка ("Яса");
  • Елена Узлюк ("Уроки толерантності").

Лучший сценарий фильма

  • Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли")
  • Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності")
  • Жанна Озирная ("Медовий місяць")
  • Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакція").

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Мирні Люди" (режиссер Оксана Карпович)
  • "Реал" (режиссер Олег Сенцов)
  • "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" (режиссер Тарас Томенко)
  • "Фрагменти льоду" (режиссер Мария Стоянова).

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Вибухи біля музею" (режиссеры Роман Химей и Ярема Малащук)
  • "Войси з Бахмута" (режиссер Игорь Бабаев)
  • "Під знаком якоря" (режиссер Тарас Спивак)
  • "Там, де закінчується Росія" (режиссер Алексей Радинский).

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Войси з Бахмута" (режиссер Игорь Бабаев)
  • "Додаткові сцени" (режиссеры Роман Химей и Ярема Малащук)
  • "Кінець історії" (режиссер Станислав Битюцкий)
  • "Сьома Зміна" (режиссер Наталья Ильчук)
  • "Увага, добрий пес!" (режиссер Аделина Борец).

Лучший анимационный фильм

  • "Міст" (режиссер Никита Лысков)
  • "Сага про корову-русалку" (режиссер Саша Даниленко)
  • "Спукі Лупс" (режиссер Стас Сантимов)
  • "Я померла в Ірпені" (Анастасия Фалилеева).

Открытие года

  • "Медовий місяць" (режиссер Жанна Озирная)
  • "Порцелянова війна" (режиссеры Слава Леонтьев и Брендан Белломо)
  • "Фрагменти льоду" (режиссер Мария Стоянова)
  • "Nice Ladies" (режиссер Мария Пономарева).

За достижения

  • Ольга Бирзул за книгу "Твоя книга про кіно"
  • Антельм Видо за книгу "Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance" (Кино-Украина, история(и) независимости)
  • Владимир Войтенко за восстановление печатного журнала экранных искусств "КИНО-КОЛО"
  • Довженко-Центр (кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий) за выставку "Ріка кричала, вила, як поранений звір".

Что известно о премии "Киноколо"

Это ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.

Победители премии определяются комитетом Национальной премии кинокритиков. В его состав входят кинокритики и киноведы, являющиеся членами Союза кинокритиков Украины и/или ФИПРЕССИ.

В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченко, "Памфір" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича и "Додому" Наримана Алиева.

 

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