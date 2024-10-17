"Киноколо-2024": названы победители престижной премии

17 октября, в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики", Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила победителей 2024 года. В этом году награды были вручены в 11 номинациях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой фильм, режиссеры и актеры завоевали награды в этом году.
Это ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины.
Победители премии определяются комитетом Национальной премии кинокритиков. В его состав входят кинокритики и киноведы, являющиеся членами Союза кинокритиков Украины и/или ФИПРЕССИ.
В предыдущие годы лучшими фильмами становились "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченко, "Памфір" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича и "Додому" Наримана Алиева.
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