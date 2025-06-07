Кіно для затишного вечора: топ-5 фільмів, які точно зайдуть усім

"Знову любов"

Романтична мелодрама про щирість та кохання. Після втрати нареченого головна героїня починає надсилати романтичні повідомлення на його старий телефонний номер. Вона не підозрює, що цей номер вже належить іншому. А він, зачарований її щирістю, вже мріє завоювати серце незнайомки.



"Тест на тещу"

Французька комедія про родичів, життя яких перевертає тест ДНК. Заможні батьки не сильно раді вітати в сімействі нареченого, чий батько працює звичайним продавцем автомобілів. Зустріч родин вже мала б перетворитися на катастрофу, але неочікуваний подарунок змінює гру.



"Набрід"

Кримінальний трилер з елементами чорної комедії. Вінсент і його сім'я планують провести тиху новорічну ніч разом, поки сумнівне минуле не наздоганяє. Так, назовні виходять таємниці, які ніхто не міг навіть уявити.



"Друг"

Зворушлива комедійна історія кохання та дружби розповідає про письменницю, яка стає мамою для чотирилапого друга. Вона всиновлює великого песика від своєї найкращої подруги.



"Батьківство"

Комедійний фільм жахів про дві родини, які об'єднують в дуже підозріло дешевому будинку на честь одруження їхніх синів. Усе перевертається з ніг на голову, коли в одного з батьків вселяється розлючений привид.