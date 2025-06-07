Кино для уютного вечера: топ-5 фильмов, которые точно зайдут всем

"Снова любовь"

Романтическая мелодрама об искренности и любви. После потери жениха главная героиня начинает отправлять романтические сообщения на его старый телефонный номер. Она не подозревает, что этот номер уже принадлежит другому. А он, очарованный ее искренностью, уже мечтает завоевать сердце незнакомки.



"Тест на тещу"

Французская комедия о родственниках, жизнь которых переворачивает тест ДНК. Состоятельные родители не сильно рады приветствовать в семействе жениха, чей отец работает обычным продавцом автомобилей. Встреча семей уже должна была бы превратиться в катастрофу, но неожиданный подарок меняет игру.



"Сброд"

Криминальный триллер с элементами черной комедии. Винсент и его семья планируют провести тихую новогоднюю ночь вместе, пока сомнительное прошлое не настигает. Так, наружу выходят тайны, которые никто не мог даже представить.



"Друг"

Трогательная комедийная история любви и дружбы рассказывает о писательнице, которая становится мамой для четвероногого друга. Она усыновляет большого песика от своей лучшей подруги.



"Отцовство"

Комедийный фильм ужасов о двух семьях, которые объединяют в очень подозрительно дешевом доме в честь бракосочетания их сыновей. Все переворачивается с ног на голову, когда в одного из родителей вселяется разъяренный призрак.