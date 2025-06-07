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Кино для уютного вечера: топ-5 фильмов, которые точно зайдут всем

Классные фильмы, которые зайдут каждому (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Не знаете, как провести вечер? Эти фильмы идеально подойдут для семейного просмотра, компании друзей или свидания. Здесь есть все: романтика, комедии и даже ужасы.

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой фильмов, которые стоит посмотреть вместе.

"Снова любовь"

Романтическая мелодрама об искренности и любви. После потери жениха главная героиня начинает отправлять романтические сообщения на его старый телефонный номер. Она не подозревает, что этот номер уже принадлежит другому. А он, очарованный ее искренностью, уже мечтает завоевать сердце незнакомки.


"Тест на тещу"

Французская комедия о родственниках, жизнь которых переворачивает тест ДНК. Состоятельные родители не сильно рады приветствовать в семействе жениха, чей отец работает обычным продавцом автомобилей. Встреча семей уже должна была бы превратиться в катастрофу, но неожиданный подарок меняет игру.


"Сброд"

Криминальный триллер с элементами черной комедии. Винсент и его семья планируют провести тихую новогоднюю ночь вместе, пока сомнительное прошлое не настигает. Так, наружу выходят тайны, которые никто не мог даже представить.


"Друг"

Трогательная комедийная история любви и дружбы рассказывает о писательнице, которая становится мамой для четвероногого друга. Она усыновляет большого песика от своей лучшей подруги.


"Отцовство"

Комедийный фильм ужасов о двух семьях, которые объединяют в очень подозрительно дешевом доме в честь бракосочетания их сыновей. Все переворачивается с ног на голову, когда в одного из родителей вселяется разъяренный призрак.

 

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