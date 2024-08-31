Kingdom Come Deliverance 2: дата виходу, геймплей, нові можливості очікуваної гри

Дата виходу

Kingdom Come Deliverance 2 офіційно випустять 11 лютого 2025 року. Ця дата була офіційно оголошена 15 серпня 2024 через X (раніше відомий як Twitter).

Платформи для Kingdom Come Deliverance 2

Гра буде доступна на PS5, Xbox Series S/X та ПК. Гравці вже можуть додати гру до свого списку бажань на цих платформах. На відміну від оригінальної гри, яка була випущена на PS4 та Xbox One, немає підтвердження того, що Kingdom Come Deliverance 2 буде доступна на цих старих консолях.

Геймплей

Kingdom Come Deliverance 2 продовжить досвід рольової гри з виглядом від першої особи у відкритому світі. Гравці знову керуватимуть Генрі, маючи можливість налаштувати його зовнішність, навички та спорядження. Гра буде включати різні дії, такі як ковальська справа та алхімія.

Бій відіграватиме значну роль, пропонуючи різні підходи, включаючи ближній бій, далекий бій та скритність. Гра також буде наголошувати на виборі гравця, впливаючи на його долю і навколишній світ.

Варіанти попереднього замовлення та видання

Kingdom Come Deliverance 2 пропонує три видання, доступні для попереднього замовлення. Стандартне видання, вартістю 69,99 доларів включає базову гру разом з бонусним квестом "Левовий гребінь".

Золоте видання, вартістю 89,99 доларів, включає все зі стандартного видання, плюс бонусний набір "Галантний мисливець" та пропуск розширення.

Колекційне видання, доступне за 199,99 доларів, включає все із Золотого видання, а також статую Генрі та Пебблс, набір емальованих значків "Плащі доблесті", ексклюзивну тканинну карту провулка Куттенберга, колекційні карти "Королівські бунтівники" та лист Надії.

Сюжет

Kingdom Come Deliverance 2 починається там, де закінчилася перша гра, на початку 15 століття в Чехії. Королівство перебуває у хаосі, оскільки загарбники спустошують землю. Генріх зі Скалиці, прагнучи помститися за вбиту родину, стає довіреним союзником законного короля.

Йому доручено супроводжувати сера Ганса Капона у дипломатичній місії, але вони потрапляють у засідку, що призводить до серії небезпечних пригод. Сіквел включатиме понад п'ять годин кінематографічних роликів, занурюючи гравців у середньовічний світ.

Що зміниться у грі

Гра буде вдвічі більше, ніж перша частина

Як самі розробники, так і блогери, які встигли пограти в нову гру, заявляють, що друга частина пригод Генрі буде значно масштабнішою. Події нової частини нашої середньовічної саги розгорнуться у Чехії, а основним центром карти стане місто Кутна-Гора.

Також буде доданий регіон Богемський рай (Bohemian Paradise), що є природним заповідником на північному сході Чехії. Основний сюжет гри обіцяє бути глибшим, похмурим і продуманішим.

У грі буде величезний ігровий світ (фото: Techopedia)

Повернення старих друзів

Найголовніше - у гру повертаються кінь Пебблс та собака Матт із першої частини! Шанувальники оригінальної гри, що уважно стежили за трейлерами Kingdom Come: Deliverance 2, могли помітити Матта, у тому числі в моменті, коли Генрі гладить свого вірного пса.

Крім того, розробники підтвердили, що гравці зможуть гладити не лише собаку, а й своїх коней. У гру повернеться і священик, отець Богута, якого можна було зустріти у селі Ужиць під час проходження основної сюжетної лінії.

Нові види зброї

Однією з найочікуваніших функцій у сиквелі Kingdom Come: Deliverance було додавання арбалетів, які були відсутні в першій частині. На щастя, в трейлері можна побачити безліч сцен із цією зброєю, у тому числі момент, коли Генрі стріляє з арбалета, сидячи на коні.

Крім того, найсміливіші гравці зможуть спробувати ранні види вогнепальної зброї, які, по суті, можуть бути так само небезпечними для власника, як і для ворога, адже з рівною ймовірністю вони можуть як вибухнути в руках, так і знищити ціль. Оскільки дія обох частин KCD відбувається на початку XV століття, додавання цієї зброї повністю відповідає історичній епосі.

Розробники уточнили, що даний вид зброї використовуватиметься як допоміжний, наприклад на початку бою, після чого гравець перемикатиметься на основне, оскільки воно важке у використанні, і потребує тривалого часу на перезарядку.

У грі з'являться вогнепальні види зброї (фото: Pro Game Guides)

Оновлена бойова система

Основна система бою залишилася колишньою, але тепер вона стала менш різкою і більш плавною, з додаванням нових комбо і ударів, що добивають.

Бої стали менш смиканими і більш реалістичними, що відзначають багато блогерів, описуючи їх як "історичні", "автентичні" та "імерсивні".

Крім того, тепер у бою з'явилася можливість спілкуватися з противником: можна крикнути йому, щоб він здався, прокричати бойовий клич або ж глузувати з нього.

Бойову систему було оновлено (фото: Warhorse Studios)

Покращені анімації та графіка

Анімації у грі були значно покращені; якщо в першій частині над ними працював лише один розробник, то тепер їхня кількість збільшилася. Технологія синхронізації рота також була доопрацьована, завдяки чому рухи губ персонажів у кат-сценах тепер точніше відповідають їхнім мовленням.

Хоча графіка в першій частині гри була на хорошому рівні, для другої частини її якість була ще більш покращена.

Складна система моралі

Незважаючи на те, що в оригінальній грі вже була надійна система моралі та репутації, розробники пояснили, що в KCD 2 вона стане ще глибшою. Наприклад, завдяки покращеному штучному інтелекту жителі сіл тепер зможуть краще розпізнавати підозрілі події, помітивши кров на одязі Генрі одразу після інциденту.

Це покращення пов'язане з бажанням розробників розширити можливості вибору RPG, дозволяючи гравцям або рятувати світ, або карати його за гріхи. Для вирішення проблем гравці зможуть використати різні підходи: переконання, спокушання, скритність чи грубу силу.