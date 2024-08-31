Kingdom Come Deliverance 2: дата выхода, геймплей, новые возможности ожидаемой игры

Дата выхода

Kingdom Come Deliverance 2 официально выпустят 11 февраля 2025 года. Эта дата была официально объявлена 15 августа 2024 года через X (ранее известный как Twitter).

Платформы для Kingdom Come Deliverance 2

Игра будет доступна на PS5, Xbox Series S/X и ПК. Игроки уже могут добавить игру в свой список желаний на этих платформах. В отличие от оригинальной игры, которая была выпущена на PS4 и Xbox One, нет подтверждения того, что Kingdom Come Deliverance 2 будет доступа на этих старых консолях.

Геймплей

Kingdom Come Deliverance 2 продолжит опыт ролевой игры с видом от первого лица в открытом мире. Игроки снова будут управлять Генри, имея возможность настроить его внешность, навыки и снаряжение. Игра будет включать различные действия, такие как кузнечное дело и алхимия.

Бой будет играть значительную роль, предлагая различные подходы, включая ближний бой, дальний бой и скрытность. Игра также будет делать акцент на выборе игрока, влияя на его судьбу и окружающий мир.

Варианты предварительного заказа и издания

Kingdom Come Deliverance 2 предлагает три издания, доступные для предварительного заказа. Стандартное издание, стоимостью 69,99 долларов, включает базовую игру вместе с бонусным квестом "Львиный гребень".

Золотое издание, стоимостью 89,99 долларов, включает все из стандартного издания, плюс бонусный набор "Галантный охотник" и пропуск расширения.

Коллекционное издание, доступное за 199,99 долларов, включает все из Золотого издания, а также статую Генри и Пебблс, набор эмалированных значков "Плащи доблести", эксклюзивную тканевую карту переулка Куттенберга, коллекционные карты "Королевские мятежники" и письмо Надежды.

Сюжет

Kingdom Come Deliverance 2 начинается там, где закончилась первая игра, в начале 15-го века в Чехии. Королевство находится в хаосе, поскольку захватчики опустошают землю. Генрих из Скалицы, стремясь отомстить за убитую семью, становится доверенным союзником законного короля.

Ему поручено сопровождать сэра Ханса Капона в дипломатической миссии, но они попадают в засаду, что приводит к серии опасных приключений. Сиквел будет включать более пяти часов кинематографических роликов, погружая игроков в средневековый мир.

Что изменится в игре

Игра будет в два раза больше, чем первая часть

Как сами разработчики, так и блогеры, успевшие поиграть в новую игру, заявляют, что вторая часть приключений Генри будет значительно масштабнее. События новой части нашей средневековой саги развернутся в Чехии, а основным центром карты станет город Кутна-Гора.

Также будет добавлен регион Богемский рай (Bohemian Paradise), представляющий собой природный заповедник на северо-востоке Чехии. Основной сюжет игры обещает быть глубже, мрачнее и более продуманным.

В игре будет огромный игровой мир (фото: Techopedia)

Возвращение старых друзей

Самое главное - в игру возвращаются лошадь Пебблс и собака Матт из первой части! Поклонники оригинальной игры, внимательно следившие за трейлерами Kingdom Come: Deliverance 2, могли заметить Матта, в том числе в моменте, когда Генри гладит своего верного пса.

Кроме того, разработчики подтвердили, что игроки смогут гладить не только собаку, но и своих лошадей. В игру вернется и священник, отец Богута, которого можно было встретить в деревне Ужиц во время прохождения основной сюжетной линии.

Новые виды оружия

Одной из наиболее ожидаемых функций в сиквеле Kingdom Come: Deliverance было добавление арбалетов, отсутствовавших в первой части. К счастью, в трейлере можно увидеть множество сцен с этим оружием, в том числе момент, когда Генри стреляет из арбалета, сидя на лошади.

Кроме того, самые смелые игроки смогут попробовать ранние виды огнестрельного оружия, которые, по сути, могут быть так же опасны для владельца, как и для врага, ведь с равной вероятностью они могут как взорваться в руках, так и уничтожить цель. Так как действие обеих частей KCD происходит в начале XV века, добавление этого оружия полностью соответствует исторической эпохе.

Разработчики уточнили, что данный вид оружия будет использоваться в качестве вспомогательного, например в начале боя, после чего игрок будет переключаться на основное, так как оно тяжелое в использовании, и требует долгого времени на перезарядку.

В игре появятся огнестрельные виды оружия (фото: Pro Game Guides)

Обновленная боевая система

Основная система боя осталась прежней, но теперь она стала менее резкой и более плавной, с добавлением новых комбо и добивающих ударов.

Бои стали менее дергаными и более реалистичными, что отмечают многие блогеры, описывая их как "исторические", "аутентичные" и "иммерсивные".

Кроме того, теперь в бою появилась возможность общаться с противником: можно крикнуть ему, чтобы он сдался, прокричать боевой клич или же насмехаться над ним.

Боевая система была обновлена (фото: Warhorse Studios)

Улучшенные анимации и графика

Анимации в игре были значительно улучшены; если в первой части над ними работал всего один разработчик, то теперь их количество увеличилось. Технология синхронизации рта также была доработана, благодаря чему движения губ персонажей в кат-сценах теперь более точно соответствуют их речи.

Хотя графика в первой части игры была на хорошем уровне, для второй части ее качество было еще больше улучшено.

Сложная система морали

Несмотря на то, что в оригинальной игре уже была надежная система морали и репутации, разработчики пояснили, что в KCD 2 она станет еще более глубокой. Например, благодаря улучшенному искусственному интеллекту жители деревень теперь смогут лучше распознавать подозрительные события, заметив кровь на одежде Генри сразу после инцидента.

Это улучшение связано с желанием разработчиков расширить возможности выбора в RPG, позволяя игрокам либо спасать мир, либо карать его за грехи. Для решения проблем игроки смогут использовать различные подходы: убеждение, соблазнение, скрытность или грубую силу.