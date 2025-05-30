Кінець звичним цифрам? Apple може переглянути нумерацію iPhone через iOS 26

Apple переглядає схему найменування своїх ОС: замість очікуваної iOS 19 у 2025 році вийде відразу iOS 26. Компанія хоче уніфікувати назви всіх платформ, включно з macOS, watchOS і visionOS, за роком релізу, щоб уникнути плутанини.

Про те, чи буде Apple змінювати нумерацію iPhone слідом за iOS, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах, пов'язаних з продукцією Apple.

Нумерація iPhone може змінитися

Така зміна може спричинити і нову схему найменування для самих iPhone. Наприклад, випуск iPhone 26 з iOS 26 виглядатиме логічніше, ніж iPhone 17 з операційною системою iOS 26. Такий підхід допоможе користувачам легше орієнтуватися, в якому році вийшов той чи інший пристрій - зараз, наприклад, мало хто може одразу співвіднести iPhone 14 з 2022 роком.

Утім, можлива й інша мотивація. У 2027 році iPhone відзначить 20-річний ювілей, і навряд чи Apple захоче, щоб "ювілейний" смартфон називався iPhone 19. Аналогічна ситуація була у 2017 році: компанія пропустила номер 9 і одразу представила iPhone X. Тож не виключено, що на 2027 рік заплановано особливий ребрендинг лінійки.

Які схеми може обрати Apple - і чим це обернеться для користувачів

Поки що Apple застосовує річне маркування в описах своїх комп'ютерів, хоча в назві пристрою це безпосередньо не вказується. Наприклад, на сайті компанії можна побачити MacBook Air (M4, 2025), тоді як на вітрині - просто MacBook Air. Подібний підхід теоретично може бути реалізований і для iPhone.

Однак із переходом на "майбутню" нумерацію в iOS виникає невідповідність: iOS 26 буде випущено у вересні 2025 року, а не в 2026 році. При цьому Mac традиційно маркуються за фактичним роком випуску. У випадку з iPhone впровадження такої схеми також виглядає малоймовірним: смартфон 2025 року на iOS 26 може викликати маркетингові труднощі.

Деякі припускають, що Apple може застосувати iPad-підхід, за якого пристрої називаються за поколінням (наприклад, iPad 6-го покоління). Але і ця система, як показують нещодавні моделі, дедалі частіше поступається чиповій: наприклад, iPad Air з чипами M2 або M3.

Для iPhone такий формат складніше реалізувати, адже відразу кілька моделей можуть працювати на одному чипі. Це створює плутанину: iPhone Pro (A19), iPhone Air (A19) і так далі - що для маркетингу явно невигідно.

Коли Apple розкриє свої плани

Остаточне рішення Apple з приводу схеми іменування стане зрозумілішим вже 9 червня - в рамках щорічної конференції розробників WWDC 2025. Очікується, що саме тоді компанія офіційно оголосить про перехід від iOS 18 до iOS 26, і, можливо, натякне, чи чекає така ж доля і на флагманські iPhone.