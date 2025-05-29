Apple не випускатиме iOS 19: названо несподівану причину

Цього року Apple планує масштабне оновлення дизайну та зміну системи найменування всіх своїх ОС. Замість звичних номерів версій компанія використовуватиме позначення за роком виходу - як, наприклад, роблять автовиробники. Так, замість iOS 19 користувачі отримають iOS 26.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, пов'язаних із продукцією Apple.

Зміни торкнуться всієї лінійки: iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 і visionOS 26 замінять нинішні iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 і visionOS 3. Такий підхід дасть змогу уніфікувати систему назв і позбутися невідповідності в номерах версій між платформами.

Рішення перейменувати ОС пов'язане не тільки з маркетингом, але і з планованим оновленням дизайну. Оновлений інтерфейс, виконаний у стилі visionOS, з'явиться на всіх ключових платформах - від iOS до watchOS.

Очікується, що Apple офіційно представить нову схему найменування на конференції WWDC, яка стартує в понеділок, 9 червня.