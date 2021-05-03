Кимоно вместо платья: Злата Огневич описала свою идеальную свадьбу

Героиня 2 сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич никогда не скрывала того, что не хочет пышного торжества на своей свадьбе. Логика артистки такова: зачем выбрасывать огромные деньги на торжество, если можно потратить их с пользой, например, на какие-то проекты.

О том, какой именно хочет видеть свою собственную свадьбу популярная певица, она откровенно рассказала в интервью Woman Magazine .

"Пышному празднику со многими незнакомыми мне и мужу гостями я предпочту сумасшедшую вечеринку, на которой будут близкие и друзья. Возможно, где-то в Италии или же Индонезии на берегу океана. А вместо платья принцессы надену кимоно ручной работы и буду веселиться до самого рассвета", - признается Злата.

Фото: Холостячка 2021 Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее Огневич также утверждала, что много людей звать на свою свадьбу не будет.

"Деньги лучше потратить на путешествие, на эмоции, чем звать 200 человек, накрывать стол. Конечно, мы пригласим наших друзей, людей, которых мы хорошо знаем, моих родителей и родителей жениха", - уверяет 34-летняя Холостячка.

Кстати, не так давно Огневич решила ускорить процесс встречи со своим возлюбленным, выпустив красивый трек "Я твоя єдина".

"Уже хорошей традицией стало для меня то, что истории в песнях, которые я пою, воплощаются в реальность. Именно поэтому я написала новый сингл, которым призываю своего будущего жениха и свою ожидаемую свадьбу", - комментирует песню звезда.