Новая Холостячка уже описала мужчину своей мечты

Шоу "Холостячка" 2021 уже получило свою новую героиню, которая заменила во втором сезоне популярного реалити Ксению Мишину, выбравшую в финале прошлого проекта автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта.

Имя новой главной холостячки Украины было раскрыто 29 апреля в эфире ток-шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.

В этот раз свою вторую половинку на глазах у миллионов зрителей будет искать популярная украинская певица, композитор, участница конкурса Евровидение-2013, бывший нардеп Злата Огневич.

Отметим, что 35-летняя артистка совсем недавно праздновала триумф после победы на шоу "Маска". Теперь звезда снова "бросилась с головой" в другое масштабное ТВ-приключение, в конце которого должна отыскать личное счастье и новую любовь.

Новой "Холостячкой" стала Злата Огневич (фото: пресс-служба СТБ)

Премьера второго сезона романтического реалити "Холостячка" состоится осенью в эфире телеканала СТБ. Вести шоу будет Григорий Решетник.

Готовясь к своей первой вечеринке, Злата рассказала, что в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Артистке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности, как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

Огневич призналась, что карьера артистки часто усложняет ее отношения с мужчинами.

"Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор", - говорит звезда.

Также Злата упомянула болезненный разрыв идеальных, как казалось певице, отношений в прошлом году, что практически стало началом "ее пути к себе".

"Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты", - объяснила Огневич.

Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)