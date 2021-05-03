Злата Огневич рассказала, зачем ей "Холостячка": мой путь к себе начался год назад
Героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич никак не может построить идеальные романтические отношения ввиду своего насыщенного концертного графика. И от этого звезда страдает…
Такое признание популярная певица сделала в интервью Woman Magazine.
"То, что я артистка, часто усложняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор", - призналась Злата.
Фото: Злата Огневич - новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)
"Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой", - отметила звезда и добавила, что идет на "Холостячку", чтобы "встретить мужчину своей мечты".
Фото: Злата Огневич - новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)
Напомним, недавно Злата Огневич рассказала, как врачи чуть не угробили ее карьеру.