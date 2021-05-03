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Злата Огневич рассказала, зачем ей "Холостячка": мой путь к себе начался год назад

Новина українською → Киев, Понедельник 03 мая 2021 18:12
Злата Огневич рассказала, зачем ей "Холостячка": мой путь к себе начался год назад Фото: Злата Огневич - новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич никак не может построить идеальные романтические отношения ввиду своего насыщенного концертного графика. И от этого звезда страдает…

Такое признание популярная певица сделала в интервью Woman Magazine.

"То, что я артистка, часто усложняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор", - призналась Злата.

Злата Огневич рассказала, зачем ей &quot;Холостячка&quot;: мой путь к себе начался год назадЗлата Огневич рассказала, зачем ей &quot;Холостячка&quot;: мой путь к себе начался год назадЗлата Огневич рассказала, зачем ей &quot;Холостячка&quot;: мой путь к себе начался год назадЗлата Огневич рассказала, зачем ей &quot;Холостячка&quot;: мой путь к себе начался год назадЗлата Огневич рассказала, зачем ей &quot;Холостячка&quot;: мой путь к себе начался год назад

Фото: Злата Огневич - новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)

"Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой", - отметила звезда и добавила, что идет на "Холостячку", чтобы "встретить мужчину своей мечты".

Злата Огневич рассказала, зачем ей &quot;Холостячка&quot;: мой путь к себе начался год назадЗлата Огневич рассказала, зачем ей &quot;Холостячка&quot;: мой путь к себе начался год назад

Фото: Злата Огневич - новая Холостячка (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, недавно Злата Огневич рассказала, как врачи чуть не угробили ее карьеру.

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