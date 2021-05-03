Кімоно замість сукні: Злата Огнєвіч описала своє ідеальне весілля

Героїня 2 сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч ніколи не приховувала того, що не хоче пишного торжества на своєму весіллі. Логіка артистки така: навіщо викидати величезні гроші на вечірку, якщо можна витратити їх з користю, наприклад, на якісь проекти.

Про те, яким саме хоче бачити своє власне весілля популярна співачка, вона відверто розповіла в інтерв'ю Woman Magazine .

"Пишному святу з багатьма незнайомими мені і чоловікові гостями я віддам перевагу божевільній вечірці, на якій будуть близькі і друзі. Можливо, десь в Італії або ж Індонезії на березі океану. А замість сукні принцеси одягну кімоно ручної роботи і буду веселитися до самого світанку", - зізнається Злата.

Фото: Холостячка 2021 Злата Огнєвіч (instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше Огнєвіч також стверджувала, що багато людей кликати на своє весілля не буде.

"Гроші краще витратити на подорож, на емоції, ніж кликати 200 осіб, накривати стіл. Звичайно, ми запросимо наших друзів, людей, яких ми добре знаємо, моїх батьків і батьків нареченого", - запевняє 34-річна Холостячка.

До речі, не так давно Огнєвіч вирішила прискорити процес зустрічі зі своїм коханим, випустивши красивий трек "Я твоя єдина".

"Вже доброю традицією стало для мене те, що історії в піснях, які я співаю, втілюються в реальність. Саме тому я написала новий сингл, яким закликаю свого майбутнього нареченого і своє очікуване весілля", - коментує пісню зірка.