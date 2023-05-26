Комнатные растения, которые провоцируют беды и бедность. Выбросьте и вам станет легче

Некоторые комнатные растения могут отрицательно влиять на энергетику в доме, привлекая туда только негатив - беды, ссоры, бедность.

От каких вазонов стоит избавиться прямо сейчас, узнайте ниже в материале Styler.

Плющ

Это едва ли не самое известное растение с "плохой" репутацией. Говорят, что такой вьюн в вашем доме несет массу негативных последствий.

Женщинам - приносит проблемы в личной жизни, финансовые трудности и неприятности. Мужчины могут становиться более раздражительными и быстро уставать.

Плющ следует садить только за пределами дома или рядом с воротами. Говорят, так он способен защитить от зла и сглаза.

Плющ лучше держать вне дома (фото: pixabay)

Монстера

Монстера относится к категории лиан, которые, как считается, сильно высасывают положительную жизненную энергию из живущих рядом с ними людей.

Это комнатное растение, подобно плющу, приносит только несчастья. Говорят, что из-за монстеры из семьи может даже уйти мужчина.

Монстеру называют мужегоном (фото: rastenievod)

Сансевьерия

Щучий хвост, или сансевьерия, пользуется огромной популярностью среди цветоводов. Однако она не так положительна, как может показаться на первый взгляд и приносить ее домой не стоит.

Говорят, у сансевьерии очень сильная разрушительная энергетика, которая направлена на то, чтобы нарушить семейное благополучие.

Сансевьерия вытягивает энергию из семьи (фото: pixabay)

Папоротник

Это растение давно считается символом смерти, горя и беды в доме. Говорят, из-за папоротника может начаться депрессия, серьезная болезнь или беда.

Кроме того, папоротник способен высасывать из вас все деньги на ненужные вещи.

Папоротник - символ горя (фото: rastenievod)

Азалия

Она с первого взгляда влюбляет в себя своим красивым цветением. Обманчивая азалия - признанный энергетический вампир. Считается, что цветок в доме приносит большие ссоры и скандалы.

А если ее поставить в спальне у кровати, то можно даже ухудшить здоровье.

Азалия красивая, но коварная (фото: rastenievod)

Калла

Эти цветки с виду красивы и хрупки, однако их присутствие приносит в дом печаль и негатив.

Эксперты рекомендуют отказаться от такой красоты ради собственного покоя.

Нежная калла - цветок печали (фото: pixabay)