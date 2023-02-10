Комнатные растения, которые подойдут абсолютно всем: просты в уходе и не навредят здоровью
При озеленении помещения следует учитывать не только красоту вазонов, но и то, подойдут ли они вам по тем или иным критериям. Например, просто ли будет за комнатным растением ухаживать, не будет ли оно вызывать аллергию и т. п?
Какие растения безопасны для аллергиков, рассказали в Telegram "Квіти та рослини".
Драцена
Эта чудо-пальма актуальна для всех, ведь в наших высушенных отоплением квартирах она прекрасно увлажняет воздух.
Алое
Комнатный доктор безопасен для аллергиков и полезен для астматиков. Еще за алоэ очень просто ухаживать, поэтому растение подойдет даже ленивым цветоводам.
Плющ
Это вьющееся растение защищает дом от грибков и бактерий, которые часто вызывают аллергию. Если в доме есть такая проблема, обязательно подвесьте плющ на стену.
Плющ не вызывает аллергию (фото: rastenievod)
Хлорофитум хохлатый
Простой в уходе кустик – настоящий чемпион по поглощению токсинов из воздуха, ведь он принимает на себя 80% вредных веществ.
Пеперомия
Этот милый небольшой цветок способен расти при ярком свете и не требует особого ухода. А еще он – гипоаллергенен.
Пеперомия (фото: rastenievod)
Спатифиллум
Говорят, это растение приносит в дом женское счастье. А еще спатифиллум безопасен для аллергиков, красиво цветет и предпочитает теплые помещения.
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