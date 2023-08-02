Названо кімнатні рослини, які очищають та охолоджують повітря

Недостатня вентиляція, вологість та токсичні продукти призводять до забруднення повітря. Однак є список кімнатних рослин, які не лише добре очищають повітря, а й можуть його охолодити.
Про те, які кімнатні рослини добре очищають та зволожують повітря - читайте в матеріалі Styler.
Ця кімнатна рослина може переносити будь-які умови - спеку, холод, тінь, пекуче сонце та відсутність вологи. До того ж її часто використовують при ранах, порізах та в догляді за шкірою обличчя.
Ця рослина виділяє багато кисню та сприяє охолодженню повітря в приміщенні. Не потребує особливого догляду, але потрібно час від часу очищати листя від пилу, щоб воно могло краще поглинати тепло.
Поливати алое потрібно, коли підсох верхній шар грунту, це приблизно три-чотири рази на тиждень.
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Цю рослину також називають тещиним язиком. Як і алое, сансев’єрія очищає повітря та регулює температуру в оселі.
Крім того, сансев'єрія позитивно впливає на імунітет людини та захищає від токсинів, що виділяються з лінолеуму та синтетики.
Ця квітка невибаглива у догляді, поливати її необхідно як трохи підсохне земля.
Сансев'єрія (фото: movakvitiv)
Папороть чудово очищає та зволожує повітря. Ця рослина полюбляє розсіяне світло, тому краще її помістити недалеко від вікна, куди не дістають прямі сонячні промені.
Однак квітку потрібно дуже добре доглядати - влітку підживлювати три-чотири рази на місяць та рясно поливати. Взимку можна скоротити полив.
Кімнатна липа виділяє дуже багато вологи та потребує рясного поливу, особливо влітку.
Це багаторічна рослина родом з Африки, досягає у висоту 1,5 м, росте швидко, цвіте взимку. Любить розсіяне світло, влітку її треба поливати щодня, а взимку 2-3 рази на тиждень.
Кімнатна липа(фото: rastenievod)
Раніше ми писали про те, які кімнатні рослини не вимагають щоденного поливу.
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