Названо кімнатні рослини, які очищають та охолоджують повітря

Алое вера

Ця кімнатна рослина може переносити будь-які умови - спеку, холод, тінь, пекуче сонце та відсутність вологи. До того ж її часто використовують при ранах, порізах та в догляді за шкірою обличчя.

Ця рослина виділяє багато кисню та сприяє охолодженню повітря в приміщенні. Не потребує особливого догляду, але потрібно час від часу очищати листя від пилу, щоб воно могло краще поглинати тепло.

Поливати алое потрібно, коли підсох верхній шар грунту, це приблизно три-чотири рази на тиждень.

Драцена

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Сансев’єрія

Цю рослину також називають тещиним язиком. Як і алое, сансев’єрія очищає повітря та регулює температуру в оселі.

Крім того, сансев'єрія позитивно впливає на імунітет людини та захищає від токсинів, що виділяються з лінолеуму та синтетики.

Ця квітка невибаглива у догляді, поливати її необхідно як трохи підсохне земля.

Сансев'єрія (фото: movakvitiv)

Бостонська папороть

Папороть чудово очищає та зволожує повітря. Ця рослина полюбляє розсіяне світло, тому краще її помістити недалеко від вікна, куди не дістають прямі сонячні промені.

Однак квітку потрібно дуже добре доглядати - влітку підживлювати три-чотири рази на місяць та рясно поливати. Взимку можна скоротити полив.

Кімнатна липа

Кімнатна липа виділяє дуже багато вологи та потребує рясного поливу, особливо влітку.

Це багаторічна рослина родом з Африки, досягає у висоту 1,5 м, росте швидко, цвіте взимку. Любить розсіяне світло, влітку її треба поливати щодня, а взимку 2-3 рази на тиждень.

Кімнатна липа(фото: rastenievod)