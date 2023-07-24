5 кімнатних рослин, які не вимагають щоденного поливу

Кімнатні рослини в будинку допомагають очистити повітря. Також вони естетично доповнюють інтер’єр кімнати. До того ж є квіти, які невибагливі у догляді та не вимагають щоденного поливу.

Алое вера

Ця кімнатна рослина може переносити будь-які умови - спеку, холод, тінь, пекуче сонце та відсутність вологи. До того ж її часто використовують при ранах, порізах та в догляді за шкірою обличчям.

Поливати алое потрібно, коли підсох верхній шар грунту, це приблизно три-чотири рази на тиждень.

Грошове дерево

За таким деревом дуже легко доглядати. Поливати рослину потрібно приблизно один раз на тиждень. Також квітка любить сонячне світло.

Однак взимку обов’язково потрібно ставити вазон якомога далі від опалювальних приладів та радіаторів. Також дерево не потребує пересадки. Горщик для рослини можна міняти на новий тоді, коли колишній став малим.

Грошове дерево (фото: flowertimes)

Драцена

Драцена не лише невибаглива у догляді, а й очищає повітря, поглинає токсичні речовини, до того ж знімає головний біль. Це досить теплолюбна рослина, любить світло, але варто вберегти квітку від прямого потрапляння сонячних променів.

Все що потрібно рослині - це півтінь та полив приблизно один-два рази на тиждень.

Драцена (фото: rastenievod)

Кактус

Основні вимоги для кактуса - спеціальний ґрунт, велика кількість сонячного світла полив один раз на тиждень.

Важливо, що поливати кактуси можна двома способами: зверху або через піддон з водою, але перед кожним поливом ґрунт повинен повністю просохнути. При поливі варто слідкувати, щоб волога не потрапила на стовбур, оскільки від цього він може загнити.

Фіалка

Поливати фіалку необхідно один-два рази на тиждень. Можна робити це способом нижнього поливу, зануривши горщики у воду - тоді менше шансів налити забагато води.

При верхньому поливі воду лити потрібно акуратно під листки. Вода повинна бути м'яка, відстояна, кімнатної температури.