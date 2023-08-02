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Названы комнатные растения, которые очищают и охлаждают воздух

Какие комнатные растения увлажняют воздух (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Недостаточная вентиляция, влажность и токсичные продукты приводят к загрязнению воздуха. Однако есть список комнатных растений, которые не только хорошо очищают воздух, но могут его охладить.

О том, какие комнатные растения хорошо очищают и увлажняют воздух - читайте в материале Styler.

Алое вера

Это комнатное растение может переносить любые условия - жару, холод, тень, палящее солнце и отсутствие влаги. К тому же его часто используют при ранах, порезах и уходе за кожей лица.

Это растение выделяет много кислорода и способствует охлаждению воздуха в помещении. Не требует особого ухода, но нужно время от времени очищать листья от пыли, чтобы они могли лучше поглощать тепло.

Поливать алоэ нужно, когда подсох верхний слой почвы, это примерно три-четыре раза в неделю.

Драцена

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Сансевьерия

Это растение также называют тещиным языком. Как и алоэ, сансевьерия очищает воздух и регулирует температуру в доме.

Кроме того, сансевьерия оказывает положительное влияние на иммунитет человека и защищает от токсинов, которые выделяются из линолеума и синтетики.

Этот цветок неприхотлив в уходе, поливать его необходимо, когда немного подсохнет земля.

Сансевьерия (фото: movakvitiv)

Бостонский папоротник

Папоротник отлично очищает и увлажняет воздух. Это растение любит рассеянный свет, поэтому лучше его поместить недалеко от окна, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Однако за цветком нужно очень хорошо ухаживать - летом подкармливать три-четыре раза в месяц и обильно поливать. Зимой можно сократить полив.

Комнатная липа

Комнатная липа выделяет большое количество влаги и нуждается в обильном поливе, особенно летом.

Это многолетнее растение родом из Африки, достигает в высоту 1,5 м, растет быстро, цветет зимой. Любит рассеянный свет, летом ее нужно поливать каждый день, а зимой 2-3 раза в неделю.

Комнатная липа (фото: rastenievod)

Раньше мы писали о том, какие комнатные растения не требуют ежедневного полива.

Также читайте, какие комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну.

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дімкомнатные растения