Якими є нові вимоги до візи для українців у Великій Британії

Тепер українці для того, щоб податися на візу до Великої Британії по програмі "Homes for Ukraine", мають приїздити особисто у візовий центр з паспортом.

Все це через те, що кількість фейкових листів із запрошенням до Британії, зросла до величезної кількості випадків. І таким чином Британська влада намагається врегулювати нелегальну імміграцію.

Спочатку ці листи не перевірялися на справжність і людей спокійно впускали в країну. Але коли вони виявлялися нелегалами, вони не могли претендувати на житло, на виплати, а також вони не мали жодного права на роботу.

Потім спонсорам почали телефонувати вже на кордоні та не впускати людей в країну. Тому, зрештою, держава вирішила просто видавати візи безпосередньо у візовому центрі.

Вони сподіваються, що цей крок допоможе людям уникнути великої кількості приїжджих шахраїв та позбутися шахрайства навколо біди українців.

Що собою представляє програма "Homes for Ukraine"

"Homes for Ukraine" - це урядова програма, яка дозволяє громадянам Великій Британії приймати українців та надавати їм допомогу, якої вони потребують.

Долучитися до Homes for Ukraine абсолютно безоплатно. Жодних прихованих витрат чи оплати за участь немає. Громадяни Британії, які бажають підтримати українців, можуть спонсорувати візи для них та прийняти у себе на невизначений термін. Також вони можуть допомогти українцям з навчанням або ж з роботою, яка стане джерелом доходу для переселенців.