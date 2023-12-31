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Какие новые требования к визе для украинцев появились в Великобритании

Какие новые требования появились для получения визы украинцам в Британии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Большое количество украинцев до сих пор переезжает в Британию по специальным спонсорским программам и визам. Но, как выяснилось, не все это делают честным путем, поэтому страна решила изменить требования.

А о том, какие же новые требования предъявляет Великобритания к украинцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Каковы новые требования к визе для украинцев в Великобритании

Теперь украинцы для того, чтобы отправиться на визу в Великобританию по программе "Homes for Ukraine", должны приезжать лично в визовый центр с паспортом.

Все это из-за того, что количество фейковых писем с приглашением в Британию возросло до множества случаев. И таким образом британские власти пытаются урегулировать нелегальную иммиграцию.

Поначалу эти письма не проверялись на подлинность и людей спокойно впускали в страну. Но когда они оказывались нелегалами, они не могли претендовать на жилье, на выплаты, а также не имели никакого права на работу.

Затем спонсорам начали звонить по телефону уже на границе и не впускать людей в страну. Поэтому государство решило просто выдавать визы непосредственно в визовом центре.

Они надеются, что этот шаг поможет людям избежать большого количества приезжих мошенников и избавиться от мошенничества вокруг беды украинцев.

Что собой представляет программа "Homes for Ukraine"

"Homes for Ukraine" - это правительственная программа, которая позволяет гражданам Великобритании принимать украинцев и оказывать им помощь, в которой они нуждаются.

Присоединиться к Homes for Ukraine абсолютно бесплатно. Никаких скрытых расходов или оплаты за участие нет. Граждане Британии, желающие поддержать украинцев, могут спонсировать визы для них и принять на неопределенный срок. Также они могут помочь украинцам с учебой или с работой, которая станет источником дохода для переселенцев.

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