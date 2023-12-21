Як українцям отримати додаткову грошову допомогу у Польщі, Чехії та інших країнах
Українські біженці отримують грошову допомогу від таких країнах, як Польща, Чехія, Болгарія, Румунія та від інших країн. І саме вони можуть надати ще й додаткову поміч.
Про те, як саме українці можуть отримати додаткову допомогу в перелічених країнах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.
Як українцям отримати додаткову грошову допомогу у країнах Європи
Українці, які живуть у Болгарії, Польщі, Чехії та Румунії зможуть отримати більше фінансової підтримки, допомогу з переїздом до орендованого житла, оплату мовних курсів тощо.
І все це через те, що 18 грудня європейська комісія виділила 65 мільйонів євро з фонду притулку міграції та інтеграції саме цим чотирьом країнам.
Така допомога надається для полегшення фінансового навантаження на систему адаптації біженців у цих країнах та надання їм можливості забезпечити людям, які перебувають під тимчасовим захистом Європейського Союзу, належний рівень підтримки, послуг та допомоги.
Але потрібно постійно слідкувати за новинами саме у Польщі, Чехії, Болгарії та Румунії, оскільки ці гроші вони мають використати негайно. А також буде здійснюватися контроль за тим, щоб ці кошти були використані саме на допомогу для українських переселенців.
За останніми відомостями українцям з 2024 року планують змінити соціальні виплати, десь зменшити, а десь змінити правила для отримання допомоги та коштів.
Проте ця додаткова фінансова підтримка може стати для когось справжнім порятунком. Головне слідкувати за новинами та встигнути отримати її вчасно.
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