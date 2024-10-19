З яким взуттям носити шкіряні штани: моделі та образи на осінь 2024

Шкіряні штани та взуття на підборах

Безпрограшний варіант на кожен день - штани прямого крою зі шкіри або еко-шкіри, які добре поєднуються із взуттям на підборах. Доповнити образ можна теплим светром або лонгслівом та піджаком-пальто.

Total black look (фото: instagram.com/astyleedit)

Шкіряні штани та лофери

Для теплих днів придивіться такий образ: злегка укорочені шкіряні штани, біла футболка, жилет або светр і тепла куртка з овчини. Доповнять образ стильні лофери з вузькими носками та коричнева сумка.

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Шкіряні штани та кеди

Поки ще зберігається досить тепла та суха погода штани з натуральної та штучної шкіри можна стилізувати зі спортивним взуттям - кедами та кросівками. Доповніть образ лонгслівом з горизонтальними смугами та шкіряною курткою або короткою дублянкою.

Образ із спортивним взуттям (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Шкіряні штани та замшеве взуття

Як відомо, замша зараз на піку популярності. У зв'язку з цим рекомендуємо додати до свого гардеробу взуття з цього матеріалу. Це можуть бути зручні біркенштоки або замшеві ботильйони на невеликому підборі-"чарочці".

Замша - тренд 2024 року (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Шкіряні штани та грубі черевики

Найстильніше поєднання сезону - шкіряні штани та грубі черевики на тракторній підошві та зі шнурівкою. Доповніть цей лук вільним светром, курткою-косухою та стильною сумкою та вирушайте у справах.

Варіант образу на осінь (фото: instagram.com/smythsisters)