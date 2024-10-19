С какой обувью носить кожаные брюки: модели и образы на осень 2024

Базовый гардероб на осень можно дополнить несколькими вариантами джинсов и штанов, среди которых обязательно должны быть кожаные брюки. Это не только стильная, но и практичная вещь, с которой можно создать огромное количество интересных образов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с какой обувью лучше всего носить кожаные брюки осенью 2024 года.
Беспроигрышный вариант на каждый день - брюки прямого кроя из кожи или эко-кожи, которые хорошо сочетаются с обувью на каблуках. Дополнить образ можно теплым свитером или лонгсливом и пиджаком-пальто.
Total black look (фото: instagram.com/astyleedit)
Для теплых дней присмотрите такой образ: слегка укороченные кожаные брюки, белая футболка, жилетка или свитер и теплая куртка из овчины. Дополнят образ стильные лоферы с узкими носками и коричневая сумка.
Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/anoukyve)
Пока еще сохраняется достаточно теплая и сухая погода штаны из натуральной и искусственной кожи можно стилизовать со спортивной обувью - кедами и кроссовками. Дополните образ лонгсливом с горизонтальными полосами и кожаной курткой или короткой дубленкой.
Образ со спортивной обувью (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Как известно, замша сейчас на пике популярности. В связи с этим рекомендуем добавить в свой гардероб обувь из этого материала. Это могут быть удобные биркенштоки или же замшевые ботильоны на небольшом каблуке-"рюмочке".
Замша - тренд 2024 года (фото: instagram.com/daniellejinadu)
Самое стильное сочетание сезона - кожаные штаны и грубые ботинки на тракторной подошве и со шнуровкой. Дополните этот лук свободным свитером, курткой-косухой и стильной сумкой и отправляйтесь по делам.
Вариант образа на осень (фото: instagram.com/smythsisters)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Lauren, Anouk Yve, Jessica Skye, Danielle Oreoluwa Jinadu, Marianne Smyth.