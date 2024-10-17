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Базове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осені

Четвер 17 жовтня 2024 15:10
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Базове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осені Найпопулярніші моделі взуття осінь 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Осінь - час оновлення гардероба, і взуття завжди займає ключове місце у створенні стильних образів. Модні інфлюенсери вже визначилися з головними трендами сезону, обираючи базові моделі, які поєднують комфорт, практичність і елегантність.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало три найпопулярніші моделі цієї осені, які точно мають бути у вашому гардеробі, щоб залишатися на хвилі стилю!

Високі чоботи

Зараз можна знайти найрізноманітніші моделі високих чобіт: жокейські, рибальські, мотоциклетні, класичні - і всі вони в моді! Стилісти рекомендують мати в гардеробі кілька різних варіантів цієї взуття, щоб легко поєднувати їх з різними образами.

Базове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осеніБазове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осені

Яке взутя носити восени 2024 (фото: instagram.com/vilostore_lviv, instagram.com/be_good_shoes)

Уггі

Ми не знаємо жодного модного блогера, у якого не було б угг у колекції. Особливо в останні роки ці чоботи пережили справжнє відродження (після 2010-х) і знову стали надзвичайно популярними.

Базове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осені

Базове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осені

Уггі (фото: instagram.com/_kerstin_shop_)

Ботильйони на шпильці

Поки дороги не замерзли і не вкрилися снігом, потрібно якомога частіше носити ботильйони на шпильці.

Цього року ботильйони актуальні не тільки на шпильці, а й на стійких широких підборах або навіть на плоскій підошві. Обирайте те, що зручніше саме для вас.

Базове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осеніБазове взуття модних інфлюенсерів: 3 найпопулярніші моделі цієї осені

Ботильйони на шпильці (фото: instagram.com/asidada.ua)

Дізнайтесь про 5 модних образів із трендовими речами, які виділять вас із натовпу.

Також подивіться, який вигляд має наймодніше взуття на холодну осінь.

Для написання матеріалу було використано такі джерела: Instagram-сторінки asidada.ua kerstin_shop, be_good_shoes, vilostore_lviv.

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