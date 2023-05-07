Яким паливом не можна заправляти автомобіль: це має знати кожен автомобіліст

Дизель у машину на бензині

У такій ситуації варто негайно заглушити двигун автомобіля. Якщо бензиновий мотор працюватиме, то він виробить залишки пального, а потім просто не заведеться, тому що не зможе "переварити" дизель.

Двигун працюватиме рівно стільки, скільки знадобиться часів на витрату бензину, що залишився в баку.

Однак у такій ситуації є нюанс. При співвідношенні бензину з дизелем 3:1 на старих моделях двигунів з карбюратором - автомобіль зберігатиме можливість руху на невеликих швидкостях - до 70 км/год.

Така робота двигуна супроводжуватиметься детонацією, ривками при розгоні та низькій тязі. І в найкращому випадку – є загроза закоксування камери згоряння.

Більш сучасні автомобілі не будуть працювати навіть при 10% соляри в баку. Електроніка вимкне запалювання, паливні форсунки заб'ються і це зупинить роботу двигуна, він просто заглохне.

У карбюраторному двигуні фахівці рекомендують злити паливну суміш, залити потрібний бензин і додати його безпосередньо в карбюратор. А потім обов'язково перевірити свічки та прочистити їх від нагару. А от із сучасними двигунами доведеться звертатися до сервісного центру до фахівців.

Бензин в авто на дизелі

У дизельному моторі немає свічок запалювання та нормальне запалювання неможливе. Отже, це станеться трохи раніше. Це, своєю чергою, призведе до зміщення фаз і детонації, яка може порушити роботу циліндро-поршневої групи.

У дизельного двигуна живлення відбувається за допомогою паливного насоса тиску або насос-форсунок, де соляра виступає мастилом. Робота такого мотора на бензині або суміші бензину з дизелем загрожує капітальним ремонтом.

Високооктанове паливо в авто на бензині

Бензин марки Е-85 - це суміш денатурованого етанолу та 15% присадок з додаванням бензину. Октанове число такого палива – вище 100-150 одиниць. Для будь-якого автомобіля на бензині таке паливо загрожує проблемами, і у кожного наслідки залежать від типу двигуна.

Сучасні мотори з інжекторною системою при недовгій експлуатації та без сильних навантажень зможуть перетравити Е-85.

Якщо двигун старше 15 років, то є ризик прогорання клапанів і поршнів через раннє запалювання. Старіша електроніка не дасть відкоригувати параметри роботи й це призведе до швидкого пошкодження.