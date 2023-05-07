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Каким топливом нельзя заправлять автомобиль: это должен знать каждый автомобилист

Каким бензином нельзя заправлять автомобиль (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Автомобиль необходимо заправлять той маркой и тем видом бензина, которые указываются производителем. Если же вы нарушаете инструкции, то это может иметь серьезные последствия для вашего авто, а также для вашего кошелька.

Порой ситуация абсолютно безвыходная - машина встала на трассе, а нужной марки не оказалось поблизости. Также ошибки бывают и другого рода - неопытность владельца авто или ошибка на заправке.

Каким бензином категорически нельзя заправлять машину и какие будут последствия - читайте в материале ниже.

Дизель в машину на бензине

В такой ситуации стоит немедленно заглушить двигатель автомобиля. Если бензиновый мотор будет работать, то он выработает остатки горючего, а потом просто не заведется, так как не сможет "переварить" дизель.

Двигатель будет работать ровно столько, сколько понадобится времен на расход оставшегося бензина в баке.

Однако в такой ситуации есть нюанс. При соотношении бензина с дизелем 3:1 на старых моделях двигателей с карбюратором - автомобиль будет сохранять возможность движения на небольших скоростях - до 70 км/в час.

Такая работа двигателя будет сопровождаться детонацией, рывками при разгоне и низкой тяге. И в самом лучшем случае - есть угроза закоксовки камеры сгорания.

Более современные автомобили не будут работать даже при 10% соляры в баке. Электроника выключит зажигание, топливные форсунки забьются и это застопорит работу мотора, он просто заглохнет.

В карбюраторном моторе специалисты рекомендуют слить топливную смесь, залить нужный бензин и добавить его непосредственно в карбюратор. А потом обязательно проверить свечи и прочистить их от нагара. А вот с современными двигателями придется обращаться в сервисный центр к специалистам.

Бензин в авто на дизеле

В дизельном моторе нет свечей зажигание и нормальное воспламенение невозможно. А значит, это произойдет немного раньше. Это, в свою очередь, приведет к смещению фаз и детонации, которая может нарушить работу цилиндро-поршневой группы.

У дизельного мотора питание происходит с помощью топливного насоса давления или насос-форсунок, где соляра выступает смазкой. Работа такого мотора на бензине или смеси бензина с дизелем чревата капитальным ремонтом.

Высокооктановое топливо в авто на бензине

Бензин марки Е-85 - это смесь денатурированного этанола и 15% присадок с добавлением бензина. Октановое число такого топливо - выше 100-150 единиц. Для любого автомобиля на бензине такое топливо грозит проблемами, и у каждого последствия зависит от типа двигателя.

Современные моторы с инжекторной системой при недолгой эксплуатации и без сильных нагрузок смогут переварить Е-85.

Если мотор старше 15 лет, то есть риск прогорания клапанов и поршней из-за раннего зажигания. Более старая электроника не даст откорректировать параметры работы и это приведет к быстрому повреждению.

Кстати, ранее мы писали о том, что произойдет с автомобилем, если заправлять полный бак.

А еще рассказывали о 5 неожиданный факторах, из-за которых ваша машина может "есть" больше бензина.

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