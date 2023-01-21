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Яким насправді має бути корисний сніданок: ідеї на кожен день

Як корисно снідати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Продуктивність робочого дня залежить від якості харчування в ранковий час. Не можна снідати лише соком, чи кавою, адже це шкодить організму. Необхідно їсти правильну їжу, яка дасть бадьорості та сил на цілий день.

Про це повідомила нутриціолог та біолог Сніжана Ворошилова в Instagram.

Яким має бути здоровий сніданок

З вмістом жирів

Нутриціолог радить забути про знежирені продукти, навіть під час схуднення. Зокрема, жовчний міхур всю ніч накопичував жовч та згустив її майже в 10 раз і має випорожнитись. Саме для цього потрібні жири.

Сніданок має бути ситним

Важливо снідати так, щоб можна було спокійно не думати про їжу аж до обіду.

"25-30% від добової енергетичності, це приблизно 500 ккал", - каже фахівець.

Збалансований сніданок повинен містити:

  • білкову частину (Б);
  • жирову складову (Ж);
  • складні вуглеводи (помірну кількість) (В);
  • клітковину (розчинну та нерозчинну) (К).

Також на сніданок потрібно їсти лише смачну їжу. Не треба їсти вівсянку, якщо ви її терпіти не можете.

Сніданок має містити здорові продукти

На сніданок не варто їсти ковбасу, батон та круасани. Все тому, що є добові норми різних нутрієнтів, які можна отримати тільки зі здоровою їжею.

Нутриціолог назвала приклади здорових поєднань для сніданків:

  • яйця + сир + каша + овочі;
  • яйце + печінка тріски + хліб + зелень;
  • сирник + сметана + борошно у складі сирників + ягоди;
  • риба малосольна + вершкове масло + хліб + зелень, овочі;
  • печінковий паштет + оливки + хлібці + зелень, овочі;
  • сир тофу + оливкова олія, насіння + каша + овочі, зелень;
  • сир рікота + вівсяна каша на молоці з вершковим маслом (звичайному, або рослинному), ягоди;
  • куряче м‘ясо + оливкова олія, насіння + каша + овочевий салат;
  • творог + сметана + панкейки + ягоди/фрукти;
  • рікота + оливкова олія, грецький горіх + печений гарбуз.

Раніше ми повідомляли, чому вам варто виключити сухі сніданки зі свого раціону.

Також лікар розповіла, чому вранці не хочеться снідати.

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