Яким насправді має бути корисний сніданок: ідеї на кожен день

Продуктивність робочого дня залежить від якості харчування в ранковий час. Не можна снідати лише соком, чи кавою, адже це шкодить організму. Необхідно їсти правильну їжу, яка дасть бадьорості та сил на цілий день.
Про це повідомила нутриціолог та біолог Сніжана Ворошилова в Instagram.
З вмістом жирів
Нутриціолог радить забути про знежирені продукти, навіть під час схуднення. Зокрема, жовчний міхур всю ніч накопичував жовч та згустив її майже в 10 раз і має випорожнитись. Саме для цього потрібні жири.
Сніданок має бути ситним
Важливо снідати так, щоб можна було спокійно не думати про їжу аж до обіду.
"25-30% від добової енергетичності, це приблизно 500 ккал", - каже фахівець.
Збалансований сніданок повинен містити:
Також на сніданок потрібно їсти лише смачну їжу. Не треба їсти вівсянку, якщо ви її терпіти не можете.
Сніданок має містити здорові продукти
На сніданок не варто їсти ковбасу, батон та круасани. Все тому, що є добові норми різних нутрієнтів, які можна отримати тільки зі здоровою їжею.
Нутриціолог назвала приклади здорових поєднань для сніданків:
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Раніше ми повідомляли, чому вам варто виключити сухі сніданки зі свого раціону.
Також лікар розповіла, чому вранці не хочеться снідати.