RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каким действительно должен быть полезный завтрак: идеи на каждый день

Как полезно завтракать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Производительность рабочего дня зависит от качества питания в утреннее время. Нельзя завтракать только соком или кофе, ведь это вредит организму. Необходимо есть правильную пищу, которая придаст бодрости и сил на целый день.

Об этом сообщила нутрициолог и биолог Снежана Ворошилова в Instagram.

Каким должен быть здоровый завтрак

С содержанием жиров

Нутрициолог советует забыть об обезжиренных продуктах даже во время похудения. В частности, желчный пузырь всю ночь накапливал желчь и сгустил ее почти в 10 раз и должен опорожниться. Именно для этого требуются жиры.

Завтрак должен быть сытным

Важно завтракать так, чтобы можно было спокойно не думать о еде до обеда.

"25-30% от суточной энергетическости, это примерно 500 ккал", - говорит специалист.

Сбалансированный завтрак должен содержать:

  • белковую часть (Б);
  • жировую составляющую (Ж);
  • сложные углеводы (умеренное количество) (У);
  • клетчатку (растворимую и нерастворимую) (К).

Также на завтрак нужно есть только вкусную еду. Не нужно есть овсянку, если вы ее терпеть не можете.

Завтрак должен содержать здоровые продукты

На завтрак не стоит есть колбасу, батон и круассаны. Все потому, что есть суточные нормы разных нутриентов, которые можно получить только со здоровой пищей.

Нутрициолог назвала примеры здоровых сочетаний для завтраков:

  • яйца + творог + каша + овощи;
  • яйцо + печень трески + хлеб + зелень;
  • сырник + сметана + мука в составе сырников + ягоды;
  • рыба малосольная + сливочное масло + хлеб + зелень, овощи;
  • печеночный паштет + оливки + хлебцы + зелень, овощи;
  • сыр тофу + оливковое масло, семена + каша + овощи, зелень;
  • сыр рикотта + овсяная каша на молоке со сливочным маслом (обычном или растительным), ягоды;
  • куриное мясо + оливковое масло, семена + каша + овощной салат;
  • творог + сметана + панкейки + ягоды/фрукты;
  • рикотта + оливковое масло, грецкий орех + печеная тыква.

Ранее мы сообщали, почему вам следует исключить сухие завтраки из своего рациона.

Также врач рассказала, почему утром не хочется завтракать.

Читайте РБК-Украина в Google News
едаутрозавтрак