Каким действительно должен быть полезный завтрак: идеи на каждый день

Производительность рабочего дня зависит от качества питания в утреннее время. Нельзя завтракать только соком или кофе, ведь это вредит организму. Необходимо есть правильную пищу, которая придаст бодрости и сил на целый день.
С содержанием жиров
Нутрициолог советует забыть об обезжиренных продуктах даже во время похудения. В частности, желчный пузырь всю ночь накапливал желчь и сгустил ее почти в 10 раз и должен опорожниться. Именно для этого требуются жиры.
Завтрак должен быть сытным
Важно завтракать так, чтобы можно было спокойно не думать о еде до обеда.
"25-30% от суточной энергетическости, это примерно 500 ккал", - говорит специалист.
Сбалансированный завтрак должен содержать:
Также на завтрак нужно есть только вкусную еду. Не нужно есть овсянку, если вы ее терпеть не можете.
Завтрак должен содержать здоровые продукты
На завтрак не стоит есть колбасу, батон и круассаны. Все потому, что есть суточные нормы разных нутриентов, которые можно получить только со здоровой пищей.
Нутрициолог назвала примеры здоровых сочетаний для завтраков:
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