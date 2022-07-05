ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему вам стоит исключить сухие завтраки из своего рациона

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 11:03
Почему вам стоит исключить сухие завтраки из своего рациона Фото: Что не стоит есть на завтрак (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Сладкие хлопья, мюсли, гранола - совсем не относятся к здоровым завтракам из-за большого содержания там сахара.

Почему не стоит есть такие продукты рассказала диетолог Светлана Фус.

Эксперт по питанию объяснила, что большая часть сухих завтраков для взрослых и детей, которыми украшены полки супермаркетов, перенасыщена сахаром. На одну порцию подслащенных хлопьев или мюсли приходится не менее 4 чайных ложек сахара.

Такой завтрак обычно вызывает приятное чувство легкости и даже повышает настроение, но совсем ненадолго.

Почему такие завтраки опасны

Очень быстро появляется желание перекусить, чтобы дотянуть до обеда, причем количество таких перекусов напрямую зависит от того, когда удастся пообедать.

Дело в том, что от обычных углеводов (и сахар к ним относится) резко возрастает уровень сахара в крови. Это вызывает выброс инсулина. И если в завтраке нет пищевых волокон, достаточно белка или жира притормаживающих быстрое всасывание сахара, инсулин резко снижает уровень глюкозы и в результате мы чувствуем себя еще голоднее, чем до завтрака, и – едим, едим, до тех пор, пока не насытимся.


"Есть более простой способ определить количество сахара в вашей тарелке. Если вы любите мюсли, взгляните на список ингредиентов на упаковке. Если в этом списке сахар (sugar)) занимает одну из первых пяти позиций, значит этот продукт не относится к числу здоровых и полезных", - посоветовала диетолог.

Лучше заменить такие завтраки цельными крупами, добавив туда мед или сухофрукты.

Как мы ранее писали, диетологи назвали 5 ошибок во время завтрака, из-за которых быстрее стареет организм.

Также мы писали о 6 распространенных ошибок, которые 90% людей делают во время приготовления пищи.

Кроме того, ученые назвали популярный завтрак, который может стать причиной развития рака.

Читайте РБК-Украина в Google News
завтрак
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь