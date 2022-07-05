Почему вам стоит исключить сухие завтраки из своего рациона

Сладкие хлопья, мюсли, гранола - совсем не относятся к здоровым завтракам из-за большого содержания там сахара.

Почему не стоит есть такие продукты рассказала диетолог Светлана Фус.

Эксперт по питанию объяснила, что большая часть сухих завтраков для взрослых и детей, которыми украшены полки супермаркетов, перенасыщена сахаром. На одну порцию подслащенных хлопьев или мюсли приходится не менее 4 чайных ложек сахара.

Такой завтрак обычно вызывает приятное чувство легкости и даже повышает настроение, но совсем ненадолго.

Почему такие завтраки опасны

Очень быстро появляется желание перекусить, чтобы дотянуть до обеда, причем количество таких перекусов напрямую зависит от того, когда удастся пообедать.

Дело в том, что от обычных углеводов (и сахар к ним относится) резко возрастает уровень сахара в крови. Это вызывает выброс инсулина. И если в завтраке нет пищевых волокон, достаточно белка или жира притормаживающих быстрое всасывание сахара, инсулин резко снижает уровень глюкозы и в результате мы чувствуем себя еще голоднее, чем до завтрака, и – едим, едим, до тех пор, пока не насытимся.



"Есть более простой способ определить количество сахара в вашей тарелке. Если вы любите мюсли, взгляните на список ингредиентов на упаковке. Если в этом списке сахар (sugar)) занимает одну из первых пяти позиций, значит этот продукт не относится к числу здоровых и полезных", - посоветовала диетолог.

Лучше заменить такие завтраки цельными крупами, добавив туда мед или сухофрукты.