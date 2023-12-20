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Лікар назвав п'ять частин тіла, які ми недостатньо миємо

Середа 20 грудня 2023 12:09
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Лікар назвав п'ять частин тіла, які ми недостатньо миємо Фото: Які частини тіла люди забувають мити
Автор: Людмила Жукова

Дотримання правил гігієни важливо як для нашого психічного здоров'я, а й може вплинути на наше фізичне здоров'я. Сімейний лікар із США Джен Кодл повідомила, що люди забувають ретельно мити 5 частин тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok лікаря.

Які частини тіла люди не миють ретельно

Медик зазначила, що є п'ять частин тіла, які часто не беруться до уваги, коли справа доходить до гігієнічних процедур.

Які місця люди забувають мити:

  • Пупок
  • Місце за вухами
  • Під нігтями
  • Ноги
  • Між пальцями ніг

Звертаючись до своїх більш ніж 160 000 підписників, лікарка сказала звернути увагу на гігієну цих ділянок тіла.

"Багато хто зовсім не миє пупок. Друзі, це огидно! - сказала вона.

За її словами, область над вухами люди взагалі ігнорують, а вона дуже забруднюється.

До речі, підписники сімейного лікаря обурилися на її відео. Вони написали, що всім відомо, що ці місця треба мити.

@drjencaudle

You're Not Washing These Enough!

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