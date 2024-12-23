Яким має бути ідеальний сімейний стіл на Святвечір: поради батькам і дітям будь-якого віку

Дві головні традиції Святвечора в Україні

Святвечір - це особливий момент у родинному колі, коли вся родина збирається разом. За словами Чекалюк, важливо не лише дотримуватися традицій, але й створювати атмосферу, де кожен зможе відчути себе частиною свята.

"Основна ідея святкового столу на Різдво - це поєднання стародавніх традицій і сучасних підходів, щоб кожен гість мав можливість насолодитися і святковими стравами, і атмосферою. На Святвечір в Україні існує важлива традиція вшанування пам'яті померлих. Це час, коли, згідно з народними звичаями, родина згадує тих, кого вже немає серед живих, і віддає їм шану", - розповідає вона.

Однією з головних традицій є свіча на святковому столі. Свічка символізує душу померлого родича, яка у цей час, за віруваннями пращурів, приходить до родини. Зазвичай її ставлять на столі перед початком святкової вечері або поруч з вікном, щоб душі померлих могли знайти свій шлях до дому. Свічка має світити до кінця вечора, оскільки вона уособлює світло і пам'ять про померлих

Також, на святковий стіл ставлять символічну додаткову порцію їжі для душ померлих родичів. Це може бути кутя, вареники, хліб або інші страви, які були улюбленими у покійних. Їжа символізує продовження родинних зв'язків і є знаком шанування та пам'яті про тих, хто пішов. У деяких регіонах України на Святвечір також залишають вікна або двері відчиненими, щоб душі померлих могли увійти і приєднатися до родинної вечері. Родина молитиметься за спокій їхніх душ і за добробут своїх близьких.

"Ці традиції є важливою частиною святкування Різдва в Україні і допомагають зберігати зв'язок між поколіннями, нагадуючи про те, що пам'ять про наших рідних живе в нашій культурі та сімейних обрядових практиках", - зазначає Чекалюк.

Вероніка Чекалюк (фото з особистого архіву дослідниці)

Яким має бути святковий стіл?

Експертка нагадує: на Святвечір готують 12 пісних страв, серед яких борщ, кутя, вареники, грибний суп і риба. Але головне - зберегти смак та автентичність страв, одночасно пропонуючи варіанти для нових поколінь, запитайте дітей про їхні улюблені страви і подбайте про них. Традиційні страви можна поєднувати з новими кулінарними ідеями, щоб залучити до свята молодше покоління.

Ідеальне святкове застілля - це поєднання уваги до кожного гостя, розваг та святкової атмосфери.

"Для малюків варто створити цікаву, інтерактивну атмосферу за столом. Вони можуть бути залучені до прикрашання страв або навіть приготування деяких елементів страв", - радить експертка.

Для дорослих особливе значення мають спільні бесіди та створення комфортної атмосфери.

Варто зробити акцент на організації святкових ігор та конкурсів для дітей, це допоможе зберегти інтерес маленьких гостей під час вечері. Сучасні технології, такі як проекції або відео-сесії, також можуть додати цікаву нотку в святкову програму, продемонструвати можна архів світлин, або красиві фотографії Різдва.

"Для батьків важливо додумати як у ваших умовах можна організувати святковий стіл: наповнити дім смачними стравами, створити атмосферу єдності та радості на вечері", - зазначає експертка.

Варто враховувати смаки та побажання кожного члена родини, щоб святковий обід був для всіх комфортним. Вероніка радить також включити в святкове меню страви, що відповідають різним дієтичним обмеженням - це дозволить кожному почувати себе комфортно і святково.

Експертка наголошує: важливо готувати святковий стіл разом.

"Спільне приготування страв - це цікаве заняття й спосіб зміцнити родинні зв'язки та створити атмосферу тепла і єдності", - пояснює авторка книг "Їжа як комунікація" і "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим".

Важливо, за словами експертки, залучати старших членів родини до приготування таких традиційних страв, як Різдвяна кутя.

"Кутю треба готувати саме найстаршим членам родини, адже разом з цією стравою передається мудрість роду, історія і традиції, які є основою родинного єднання", - додає вона.

Святковий стіл на Святвечір і Різдво - це не просто їжа

Завдяки ретельній підготовці, увазі до деталей і бажанню створити комфорт для всіх гостей, святковий стіл стане центром свята і символом родинної єдності.

"Під час одного з моїх майстер-класів із аудиторією ми з друзями провели захоплюючий експеримент, який я називаю "ефект ілюзії". Я завжди наголошую на тому, що подача їжі та атмосфера, в якій їмо, впливають на наш апетит, настрій і сприйняття страв", - говорить Вероніка і наводить приклад цікавого експерименту, який полягав у подачі однакових страв у різному оформленні.

Одна частина була сервірована красиво - із елегантними тарілками, ретельно підібраними декораціями та теплим, м’яким освітленням. Інша частина страв була подана в менш привабливому вигляді: без особливого декору і під холодним, тьмяним світлом.

"Щоразу я обираю нову страву: кашу, салат, млинці тощо… Один з прикладів експерименту включав приготування омлету. Ми взяли три яйця і приготували їх однаково, ці омлети були однакові на смак, але оформили до столу їх по-різному. Перша тарілка була зі щербинкою і не зовсім чиста, де яйце неохайно лежало разом із зеленню та овочами недбало порізаними, розміщеними окремо, хаотично. Друга тарілка була чиста, але яйце лежало в оточені розрізаних навпіл овочів та пучка зелені. Третя тарілка була вишуканою з унікальної порцеляни, на якій художньо було викладено яйце з овочами та зеленню, оформлена лляними серветками. Як ви гадаєте, яку подачу страви обрали мої гості під час майстер-класу?" - коментує Вероніка.

Звісно ж, ту, яка була естетично подана.

Подача страв - важлива складова святкового столу і настрою (фото надане Веронікою Чекалюк)

Продовжуючи експериментування, учасники майстер-класу вирішили "погратися з освітленням", змінюючи світло (свічки, прожектор, приглушене світло, темрява). Усі побачили, як одна і та ж страва може набути зовсім іншого сприйняття.

Оформлення страв відіграє велику роль у атмосфері свята (фото надані Веронікою Чекалюк)

У своїй книзі "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" експертка наголошує: привабливе оформлення та гарне освітлення створюють позитивні емоції, збуджують апетит і формують бажання скуштувати страву. Коли їжа подана красиво, з чітким акцентом на деталі, вона виглядає апетитно і навіть звичайні страви здаються особливими

Концентрація на їжі відбувається завдяки таким аспектам:

Насолода ароматом їжі.

Освітлення, атмосфера і подача: естетика оформлення.

Привітність господарів і тих, хто запросив на частування.

Неквапливість у споживанні, насолода кожним шматочком, взаємодія смаку і аромату.

"Непривабливо подані страви або ті, що перебувають під поганим освітленням, можуть викликати відразу і вбити апетит. Цей контраст доводить, наскільки важливо враховувати атмосферу та оформлення їжі. Коли ми бачимо свіжу, красиво естетично оформлену їжу, у нас виникає бажання їсти, настрій покращується. А якщо стикаємося з непривітним господарем, непривабливо оформленим столом і невдало поданими стравами, це може спричинити відразу і бажання покинути місце без їжі. Людські інстинкти доводять - ми віддаємо перевагу естетично приємним і комфортним умовам. Давайте готувати трапези так, щоб вони подобалися і нам, і тим, кого ми запрошуємо. Дбайте про затишок. Робіть приємними кожне споживання їжі. Насолоджуйтесь комунікацією, смакуйте своє життя і будьте щасливими", - резюмує Чекалюк.

Обкладинка книги "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим"