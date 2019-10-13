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Кім Кардашьян вляпалася у скандал через Меган Маркл: усі деталі

STYLERПерсони    13.10.2019 - 22:27
Кім Кардашьян вляпалася у скандал через Меган Маркл: усі деталі
Меган Маркл, принц Гаррі та Кім Кардаш'ян (колаж РБК-Україна)

Американська знаменитість заступилася за герцогів Сассекских

38-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян виступила на технологічному конгресі в Єревані, у Вірменії, куди приїхала на водохрещу власного сина. Під час заходу журналісти поцікавилися у Кім, як вона ставиться до Меган Маркл і принца Гаррі, які останнім часом все частіше стають головними героями скандальних новин. Про це пишуть місцеві видавництва.

Кім Кардашьян впевнена, що Меган Маркл – позитивний член королівської сім'ї.

"Ніхто не може бути ідеальним. Ні я, ні вони. Я не знаю таких ідеальних людей. Я їх люблю і ціную той факт, що вони залучають таку увагу до важливих змін, які повинні відбутися. Вони дійсно захоплені цими речами. Вони змінюють світ", - емоційно заявила Кардашьян.

Кім Кардашьян вляпалася у скандал через Меган Маркл: усі деталі

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Коментар Кім отримав широкий розголос не тільки в США, але і у Великобританії. Більшість прихильників вважають, що знаменитість права, але тільки частково. Багато висловили своє невдоволення тим, що члени королівської родини не повинні потрапляти в таку кількість скандалів на ґрунті внутрішніх конфліктів і порушення етикету. Про це користувачі соціальних мереж написали під публікаціями різних видань в Twitter.

Нагадаємо, що раніше Кім Кардашьян у стильному вбранні вирушила на шопінг з бабусею.

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Новини України Меган Марклпринц ГарріКім Кардашян
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