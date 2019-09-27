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Черная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизни

Lite » Мода 27.09.2019 - 19:31
Черная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизни
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя знаменитость обожает пикантные образы в черном

Ким Кардашьян обожает черный: он самодостаточный, зрительно стройнит и на любом событии смотрится актуально. Только за последние пару недель она сумела показать несколько совершенных образов в этом беспроигрышном оттенке. Они составлены столь искусно, что грех не взять их на вооружение.

На торжество

Черная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизниЧерная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизниЧерная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизни

Ким и Кендалл Дженнер на премии (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян, как настоящая tv-звезда, не могла пропустить телевизионный «Оскар» – премию Emmy 2019. Она была не просто гостьей, а выступила с речью и вручила награду. Для такого события она подобрала роскошное бархатное винтажное платье в пол с силуэтом «русалка», бантом на спине и внушительным декольте. Наряд она дополнила драгоценными украшениями, объемной укладкой и макияжем в бежево-коричневых тонах. И разумеется, стала негласной королевой вечера.

На вечеринку

Черная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизниЧерная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизниКим обожает черный на все случаи жизни (фото: instagram.com/kimkardashian)

Если предстоит веселая тусовка с многочисленными сестрами, свидание с мужем или же встреча с подругами, Ким может позволить себе весьма экстравагантные наряды. К примеру, как этот комбинезон с накладными карманами и рукавами-фонариками. С ним отлично сочетаются бежевого оттенка туфли, а гладкая укладка и нейтральный макияж добавят последний штрих. Еще один вариант для бурной ночи – кожаный комплект, который она продемонстрировала несколько часов назад. Широкие кожаные брюки с высокой посадкой и топ с откровенным декольте смотрятся стильно и сексуально, при этом совершенно не вызывающе.

Для особого случая

Черная королева: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные total black наряды на все случаи жизни

Черный смотрится сексуально и стильно (фото: instagram.com/kimkardashian)

Событий, когда девушке нужно выглядеть неординарно, на самом деле масса: фотосессии, тематические вечеринки или даже необходимость выступить на каком-либо ивенте… В таком случае отлично работают неординарные силуэты и сексуальные детали, уверена Ким. К примеру, наряд с корсетом и высокими полупрозрачными перчатками. Добавьте к ним идеальную укладку и макияж, и можно покорять мир!

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Новости Украины Ким Кардашьян
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