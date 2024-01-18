Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)

Кім Кардашьян показала косметику від власного бренду

Кім Кардаш'ян вирішила розширити свій бізнес та повертається в нішу декоративної косметики, яка, до речі, дуже до вподоби жінкам.

Раніше модельєрка вже випускала власний бренд косметики та ароматів KKW Beauty, але у 2021 році зірка оголосила про його закриття, оскільки планувала зробити свою косметику більш якісною та сучасною.

Тоді фоловери не дуже засмутилися, оскільки лінійку Кім вважали занадто простою, в ній були засоби для контурингу, нюдові відтінки тіней і олівців для губ.

Час минув і зараз на офіційній сторінці бренду з'явився допис у якому йдеться про запуск нової лінії Skkn By Kim Makeup. У неї увійде 10 матових помад різних відтінків, 15 олівців для губ і палетка для очей, яка складається з 12 кольорів.

Скриншоти

Презентацію свого оновленого бренду Кардашьян планує на 26 січня цього року.

Але, раніше модельєрка випускала ще й парфуми, але зараз про них мова не йде. Можливо, Кім вирішила зосередитись лише на якісній та актуальній косметиці.

Дизайн лінійки є досить ніжним та стриманим. Всі флакони та пакування вироблені у ніжно-бежевому кольорі, що дозволяє самим косметичним продуктам бути яскравими та більш цікавими для покупців. Також Кім вже підготувала каталог з описом та фото косметики, яку вона виготовляє.

А ось чи покращилась якість та рівень косметики від Кардашьян, можна буде оцінити лише після її виходу, коли аудиторія матиме змогу спробувати помади, тіні, олівці та іншу косметику.

Скриншоти