Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)

Кім Кардашьян є власницею не лише бренду одягу Skims, а ще й власницею косметичного бренду SKK by Kim.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль моделі.
Кім Кардаш'ян вирішила розширити свій бізнес та повертається в нішу декоративної косметики, яка, до речі, дуже до вподоби жінкам.
Раніше модельєрка вже випускала власний бренд косметики та ароматів KKW Beauty, але у 2021 році зірка оголосила про його закриття, оскільки планувала зробити свою косметику більш якісною та сучасною.
Тоді фоловери не дуже засмутилися, оскільки лінійку Кім вважали занадто простою, в ній були засоби для контурингу, нюдові відтінки тіней і олівців для губ.
Час минув і зараз на офіційній сторінці бренду з'явився допис у якому йдеться про запуск нової лінії Skkn By Kim Makeup. У неї увійде 10 матових помад різних відтінків, 15 олівців для губ і палетка для очей, яка складається з 12 кольорів.
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Презентацію свого оновленого бренду Кардашьян планує на 26 січня цього року.
Але, раніше модельєрка випускала ще й парфуми, але зараз про них мова не йде. Можливо, Кім вирішила зосередитись лише на якісній та актуальній косметиці.
Дизайн лінійки є досить ніжним та стриманим. Всі флакони та пакування вироблені у ніжно-бежевому кольорі, що дозволяє самим косметичним продуктам бути яскравими та більш цікавими для покупців. Також Кім вже підготувала каталог з описом та фото косметики, яку вона виготовляє.
А ось чи покращилась якість та рівень косметики від Кардашьян, можна буде оцінити лише після її виходу, коли аудиторія матиме змогу спробувати помади, тіні, олівці та іншу косметику.
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