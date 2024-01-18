UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики (фото)

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян є власницею не лише бренду одягу Skims, а ще й власницею косметичного бренду SKK by Kim.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль моделі.

Кім Кардашьян показала косметику від власного бренду 

Кім Кардаш'ян вирішила розширити свій бізнес та повертається в нішу декоративної косметики, яка, до речі, дуже до вподоби жінкам. 

Раніше модельєрка вже випускала власний бренд косметики та ароматів KKW Beauty, але у 2021 році зірка оголосила про його закриття, оскільки планувала зробити свою косметику більш якісною та сучасною. 

Тоді фоловери не дуже засмутилися, оскільки лінійку Кім вважали занадто простою, в ній були засоби для контурингу, нюдові відтінки тіней і олівців для губ.

Час минув і зараз на офіційній сторінці бренду з'явився допис у якому йдеться про запуск нової лінії Skkn By Kim Makeup. У неї увійде 10 матових помад різних відтінків, 15 олівців для губ і палетка для очей, яка складається з 12 кольорів. 

Скриншоти

Презентацію свого оновленого бренду Кардашьян планує на 26 січня цього року. 

Але, раніше модельєрка випускала ще й парфуми, але зараз про них мова не йде. Можливо, Кім вирішила зосередитись лише на якісній та актуальній косметиці. 

Дизайн лінійки є досить ніжним та стриманим. Всі флакони та пакування вироблені у ніжно-бежевому кольорі, що дозволяє самим косметичним продуктам бути яскравими та більш цікавими для покупців. Також Кім вже підготувала каталог з описом та фото косметики, яку вона виготовляє.

А ось чи покращилась якість та рівень косметики від Кардашьян, можна буде оцінити лише після її виходу, коли аудиторія матиме змогу спробувати помади, тіні, олівці та іншу косметику.

Скриншоти

Читайте РБК-Україна в Google News
КрасотаКім Кардашян