Ким Кардашьян представила обновленную линейку декоративной косметики (фото)

Ким Кардашьян показала косметику от собственного бренда

Ким Кардашьян решила расширить свой бизнес и возвращается в нишу декоративной косметики, которая, кстати, очень нравится женщинам.

Ранее модельер уже выпускала собственный бренд косметики и ароматов KKW Beauty, но в 2021 году звезда объявила о его закрытии, поскольку планировала сделать свою косметику более качественной и современной.

Тогда фоловеры не очень расстроились, поскольку линейку Ким считали слишком простой, в ней были средства для контуринга, оттенки теней и карандашей для губ.

Время прошло и сейчас на официальной странице бренда появилось сообщение, в котором говорится о запуске новой линии Skkn By Kim Makeup. В нее войдет 10 матовых помад разных оттенков, 15 карандашей для губ и палетка для глаз, состоящая из 12 цветов.

Скриншоты

Презентацию своего обновленного бренда Кардашьян планирует на 26 января этого года.

Но, раньше модельерша выпускала еще и духи, но сейчас о них речь не идет. Возможно, Ким решила сосредоточиться только на качественной и актуальной косметике.

Дизайн линейки достаточно нежный и сдержанный. Все флаконы и упаковки изготовлены в нежно-бежевом цвете, что позволяет самым косметическим продуктам быть яркими и интересными для покупателей. Также Ким уже подготовила каталог с описанием и фото изготавливаемой ею косметики.

А вот улучшилось ли качество и уровень косметики от Кардашьян, можно будет оценить только после ее выхода, когда аудитория сможет попробовать помады, тени, карандаши и другую косметику.

Скриншоты