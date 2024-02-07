Кім Кардашьян показала нові фото у звабливому образі

Кім Кардашьян продемонструвала звабливий образ

43-річна інфлюенсерка стала обличчям для бренду Balenciaga й до того ж вже не вперше. Проте цього разу Кім показала дуже цікаві та спокусливі образи.

Кардашьян одягла мереживну пару легінсів, які підкреслювали її тонку талію та стегна, якими Кім точно може пишатися, а також бежеву класичну водолазку. Телезірка позувала перед камерою. Вона обрала свою вишукану та велику шафу і була у руках з сумочкою Balenciaga.

Також зірка поділилася відеозаписом своєї зйомки, показуючи, як вона підкреслює свою фігуру вдалим образом.

Кардашьян залишила волосся розпущеним та накрутила локони "хвилі", які є досить довгими. А ось щодо макіяжу, то тут модельєрка, як завжди нафарбувала губи нюдовою помадою у коричневому відтінку, підвела вилиці, а також нафарбувала очі та вії.

Скриншоти

Зйомка була зроблена для Balenciaga's Closet Campaign, у якому Кім також показала кількість гаманців у своїй шафі в попередньому відео.

Також Кім показала й більш відвертий образ у чорному кольорі, який вважається класичним та сексуальним одночасно, адже все залежить від самого одягу.

Оскільки жінка обрала чорний комбінезон з корсетним верхом, який відкриває зону декольте. У цьому вбранні зачіска та макіяж залишились такими ж самими, оскільки це одна зйомка для всесвітньо відомого бренду.

Скриншоти