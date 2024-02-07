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Ким Кардашьян показала новые фото в обольстительном образе

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян продемонстрировала очередной обольстительный образ, подчеркивающий ее идеальные формы и часть компейна из Balenciaga.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Ким и бренда.

Ким Кардашьян продемонстрировала обольстительный образ

43-летняя инфлюэнсерша стала лицом для бренда Balenciaga и к тому же уже не впервые. Однако на этот раз Ким показала очень интересные и обольстительные образы.

Кардашьян надела кружевную пару леггинсов, подчеркивавших ее тонкую талию и бедра, которыми Ким точно может гордиться, а также бежевую классическую водолазку. Телезвезда позировала перед камерой. Она выбрала свой изысканный и большой шкаф и была в руках с сумочкой Balenciaga.

Также звезда поделилась видеозаписью своей съемки, показывая, как она подчеркивает свою фигуру удачным образом.

Кардашьян оставила волосы распущенными и накрутила локоны "волны", которые достаточно длинные. А вот насчет макияжа, то модельерка, как всегда накрасила губы чудесной помадой в коричневом оттенке, подвела скулы, а также накрасила глаза и ресницы.

Скриншоты

Съемка была сделана для Balenciaga's Closet Campaign, в котором Ким также показала количество кошельков в своем шкафу в предыдущем видео.

Также Ким показала и более откровенный образ в черном цвете, который считается классическим и сексуальным одновременно, ведь все зависит от одежды.

Поскольку женщина выбрала черный комбинезон с корсетным верхом, открывающим зону декольте. В этом наряде прическа и макияж остались такими же, поскольку это одна съемка для всемирно известного бренда.

Скриншоты

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брендиКим Кардашьян