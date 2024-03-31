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Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Великдень 2024 католики святкують в останній день березня, це, зокрема країни Європи, в одній з таких і живе Кім Кардашьян.

Про те, як зірка проводить це свято, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Кім.

Кім Кардашьян показала, як проводить Великдень

Великдень - це свято, дата якого щорічно змінюється і цього року католики відзначають 31 березня, а ось православні 5 травня. 

Так, більшість країн Європи відзначають у березні. А оскільки світові зірки живуть в Європі, то деякі з них вже встигли показати, як проводять цей особливий день. 

Наприклад, Кім Кардашьян вирішила показати, як та з ким вона проводить Великдень, і варто сказати, що організація на вищому рівні. Як розповіла модельєрка у соцмережі, це свято вона проводить з родиною і все до нього підготувала мама зірки. 

Скриншоти

Кардашьян показала великі та дуже цікаві крашанки, та це певно було у неї вдома. А от коли модель почала демонструвати всю атмосферу, вона вже приїхала до своєї матусі, яка зробила дещо неймовірне. 

Жінка організувала справжній Великодній прийом з великою кількістю квітів, кроликів, шоколадних яєць з іменами гостей та чудове тематичне сервірування у стилі свята. 

Отже, свято Великодня Кардашьян проводить у родинному теплому колі, а це і є сімейний день за давніми традиціями.

Скриншоти

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ПасхаКім Кардашян