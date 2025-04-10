У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ в ніч на 10 квітня. Їх вже троє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, одного з них госпіталізували в лікарню.

Обстріл Києва

Російські війська почали атакувати Україну близько опівночі 9 квітня. У столиці та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. У Києві працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки дронів у Києві, за попередніми даними, виникла пожежа та є руйнування у кількох районах. Спочатку у Києві повідомляли про двох постраждалих.

Зазначимо, що під масованою атакою безпілотників був і Миколаїв. У місті пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, десятки гаражів та автомобілів. Крім того, у Миколаєві десять осіб дістали поранення.

Крім того, ППО працювала у Полтавській області, було зафіксовано падіння уламків у Опішнянській громаді. Пізніше місцеві жителі повідомили про пошкодження господарчої будівлі, травмувався чоловік.

Додамо, що в ніч на 10 квітня російські війська атакували Україну 145 дронами. ППО збила більшість з них.

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