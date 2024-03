Дрес-код на дев'ять сторінок, 2500 страв та Ріанна на сцені: в Індії готуються до весілля століття

Як пройшли урочистості на честь весілля спадкоємця найбагатшої сім'ї Індії

28-річний Анант Амбані одружується з Радхікою Мерчант, дочкою промисловця Вірена Мерчанта, власника великої фармацевтичної компанії.

Хоча весілля заплановане на 12 липня в Мумбаї, триденні передвесільні урочистості були проведені на початку березня.

На цій події були присутні не тільки родичі та друзі молодят, а й відомі світові особистості та впливові бізнесмени.

Серед зіркових гостей - Гілларі Клінтон, Білл Гейтс і Марк Цукерберг, які також були запрошені на весілля сестри нареченого у 2018 році. Загалом було заявлено понад 1000 гостей.

Mark Zuckerberg with his wife at Ambani's Pre Wedding festivities — Hamid Mir (@HamidMirPAK123) March 2, 2024

Цікаво, що кожному гостю вручили буклет на дев'ять сторінок з докладними інструкціями щодо дрес-коду.

Усім запрошеним потрібно було мати не тільки стильний одяг, а й зручний для активного проведення часу і прогулянок.

Для їхньої зручності надали пральню, а над їхнім образом працювали сотні стилістів, візажистів та експертів із традиційного індійського одягу.

За інформацією з анонімних джерел, гостям запропонували 75 видів сніданку, 225 варіантів обіду і 275 варіантів вечері.

No one of #Ambani will pass without liking this post .. — Hamid Mir (@HamidMirPAK123) March 2, 2024

Також для любителів нічних частувань підготували 85 видів закусок з опівночі до четвертої ранку. При цьому було обіцяно, що жодна страва в меню не повториться за всі три дні.

У рамках передвесільних урочистостей для гостей виступила співачка Ріанна. З чуток, на її гонорар витратили 7 мільйонів доларів. Це її перший виступ після народження другої дитини.

Rihanna dance in Mukesh Ambani son's Anant Ambani pre wedding in Jamnagar #AnantRadhikaWeddingpic.twitter.com/POU40bEcoA — Prakhar King (@Msdian_Prakhar) March 2, 2024

В один із днів святкування планується проведення масштабного заходу під назвою "Стежки бивнів".

Гості перебуватимуть "в оточенні чудес природи" увесь день, де на них чекають 200 слонів, 300 хижих кішок і 120 рептилій.

Крім того, для присутніх організують екскурсію центром порятунку тварин "Вантара", на території якого, площею 263 гектари, мешкає понад 2000 тварин.

Цей центр належить Ананту Амбані, молодшому синові Мукеша Амбані, бізнесмена, який посідає дев'яту сходинку в списку мільярдерів Forbes.

До слова, Мукеш є власником компанії Reliance Industries Limited (RIL), що займається видобутком нафти і газу, щорічний оборот якої становить 104 мільярди доларів.

Статки самого Мукеша оцінюють у 111 мільярдів доларів.