Килограммовый торт "Карамелька" за 30 минут: готовим без раскатки коржей

Ингредиенты:

Яйцо С0 (от 63 до 72,9 г) - 3 шт.

Мука - 220 г

Вареное сгущенное молоко - 300 г

Разрыхлитель - 10 г

Сливочное масло - 50 г (растопленное комнатной температуры)

Соль - 1 щепотка

Для крема:

Сливки 33% - 500 г (можно взять жирную сметану)

Вареное сгущенное молоко - 80 г

Ванильный сахар - 10 г

Торт получается весом около 1 килограмма.

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца со щепоткой соли 3-4 минуты, добавьте вареное сгущенное молоко, сливочное масло.

Муку смешайте с разрыхлителем, вручную введите муку в три подхода.

Тесто разделите на 2 равные части весом по 370 г. Распределите тесто по пергаменту или силиконовому коврику для выпечки размером 29 на 39 см. Каждый корж выпекайте при температуре 180 градусов 6-8 минут до готовности коржа.

Обрежьте края у готовых коржей, каждый корж разрежьте на 2, 3 или 4 части. Обрезки коржей измельчите блендером или кофемолкой.

Для крема взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром, введите в них вареное сгущенное молоко.

Остывшие коржи промажьте кремом, верх и бока торта обсыпьте крошкой. Дайте пропитаться 2-3 часа.