Килограммовый торт "Карамелька" за 30 минут: готовим без раскатки коржей

Торт "Карамелька" внешне очень похож на медовик, но имеет очень насыщенный карамельный вкус. Готовить его просто - никакой возни с раскаткой коржей. А весь процесс готовки займет около получаса.
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Для крема:
Торт получается весом около 1 килограмма.
Взбейте яйца со щепоткой соли 3-4 минуты, добавьте вареное сгущенное молоко, сливочное масло.
Муку смешайте с разрыхлителем, вручную введите муку в три подхода.
Тесто разделите на 2 равные части весом по 370 г. Распределите тесто по пергаменту или силиконовому коврику для выпечки размером 29 на 39 см. Каждый корж выпекайте при температуре 180 градусов 6-8 минут до готовности коржа.
Обрежьте края у готовых коржей, каждый корж разрежьте на 2, 3 или 4 части. Обрезки коржей измельчите блендером или кофемолкой.
Для крема взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром, введите в них вареное сгущенное молоко.
Остывшие коржи промажьте кремом, верх и бока торта обсыпьте крошкой. Дайте пропитаться 2-3 часа.
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