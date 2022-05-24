Секрет идеального бисквита без разрыхлителя: используйте только такие ингредиенты

"Правильное" бисквитное тесто требует определенных знаний и выдержки. При этом соблюдая ряд стандартов даже новичок справится с выпечкой идеальных коржей.

Возьмите четыре ингредиента (для формы 18-19 см, высотой 7,5 см):

Яйцо категории С0 - 5 шт. (вес одного яйца около 65 г со скорлупой)

Мука пшеничная - 150 г

Сахар - 150 г

Соль - щепотка

Важно соблюдать пропорцию: на каждое яйцо по 30 граммов сахара и муки. То есть, если ваша форма больше, возьмите больше яиц, и соответственно - больше муки и сахара. При этом расчет ведется исходя из размера яйца - понадобится столовое "отборное яйцо" - категория С0.

Если же яйцо меньше, то и порцию сахара и муки нужно уменьшить. То есть на одно яйцо - по 25 грамм.

Таким будет наш бисквит:

Пошаговое приготовление бисквита

Яйца разделите на белки и желтки. К белкам добавьте щепотку соли и взбивайте до появления пены. Емкость и венчики обязательно должны быть чистыми и обезжиренными, а в белки не должен попасть желток, даже капелька желтка или жира не даст белкам хорошо взбиться.

Когда появилась пена, постепенно вводите весь сахар, постоянно взбивая белки. Взбивайте 10-15 минут до крепких пиков. Белковая масса должна очень хорошо держать форму - если перевернуть емкость верх дном, то белки все равно останутся на своем месте.

Теперь по одному вводите желтки, продолжая взбивать. Весь процесс займет 3-4 минуты.

В получившуюся массу просеивайте в 3-4 подхода всю муку, аккуратно ее вмешивая лопаткой движениями снизу-вверх. Обязательно перемешивайте лопаткой, так как если воспользоваться миксером на этапе введения муки, то масса сильно осядет, и бисквит не будет таким пышным.

Чем меньше мы массу мешаем, тем пышнее будет бисквит. Именно эти маленькие пузырьки взбитых белков и поднимут в итоге тесто. Перемешивайте до того момента, когда уже вся мука войдет в тесто.

Форму для выпекания подготовьте заранее, дно можно застелить пергаментом, стенки не нужно ничем смазывать и выстилать. Считается, что бисквит при выпечке хватается за стенки формы и таким образом поднимается лучше, а если их смазать или выстелить пергаментом, то тесто будет с них просто соскальзывать.

Тесто переложите в форму, 3 раза стукните формой об стол, чтобы внутри не было пустот и проверните ее по кругу тоже 3 раза, таким образом уровень теста по центру будет чуть ниже, а ближе к стенкам - выше. Поэтому бисквит будет подниматься более равномерно.

Выпекайте в заранее прогретой до 160 градусов духовке 40-50 минут. Первые 40 минут духовку не открываем совсем, иначе бисквит может опасть. Готовность можно проверить деревянной шпажкой или просо нажать на бисквит, он должен слегка пружинить.

Готовому бисквиту дайте минут 5 остыть в форме, потом достаем его из формы и остудите на решетке.

Когда бисквит полностью остынет, его нужно завернуть в пищевую пленку и оставить на 8-10 часов, чтобы бисквит полностью созрел и не крошился при нарезании на коржи.