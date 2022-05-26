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Кілограмовий торт "Карамелька" за 30 хвилин: готуємо без розкочування коржів

Скрін: як приготувати торт Карамелька
Автор: Світлана Мащенко

Торт "Карамелька" зовні дуже схожий на медовик, але має дуже насичений карамельний смак. Готувати його просто - ніякої метушні з розкатуванням коржів. А весь процес готування займе близько півгодини.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Яйце С0 (від 63 до 72,9 г) - 3 шт.
  • Борошно - 220 г
  • Варене згущене молоко - 300 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Вершкове масло - 50 г (розтоплене кімнатної температури)
  • Сіль - 1 щіпка

Для крему:

  • Вершки 33% - 500 г (можна взяти жирну сметану)
  • Варене згущене молоко - 80 г
  • Ванільний цукор - 10 г

Торт виходить вагою близько 1 кілограма.

Покрокове приготування

Збийте яйця з дрібкою солі 3-4 хвилини, додайте варене згущене молоко, вершкове масло.

Борошно змішайте з розпушувачем, вручну введіть борошно в три підходи.

Тісто розділіть на 2 рівні частини вагою по 370 г. Розподіліть тісто по пергаменту або силіконовому килимку для випічки розміром 29 на 39 см. Кожен корж випікайте при температурі 180 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа.

Обріжте краї у готових коржів, кожен корж розріжте на 2, 3 або 4 частини. Обрізки коржів подрібніть блендером або кавомолкою.

Для крему збийте охолоджені вершки з ванільним цукром, введіть в них варене згущене молоко.

Остиглі коржі промажте кремом, верх і боки торта обсипте крихтою. Дайте просочитися 2-3 години.

Раніше ми писали, як приготувати ідеальний бісквіт без розпушувача.

Блогер також розповіла, як приготувати чізкейк без випічки.

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