Кілограмовий торт "Карамелька" за 30 хвилин: готуємо без розкочування коржів

Торт "Карамелька" зовні дуже схожий на медовик, але має дуже насичений карамельний смак. Готувати його просто - ніякої метушні з розкатуванням коржів. А весь процес готування займе близько півгодини.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Для крему:
Торт виходить вагою близько 1 кілограма.
Збийте яйця з дрібкою солі 3-4 хвилини, додайте варене згущене молоко, вершкове масло.
Борошно змішайте з розпушувачем, вручну введіть борошно в три підходи.
Тісто розділіть на 2 рівні частини вагою по 370 г. Розподіліть тісто по пергаменту або силіконовому килимку для випічки розміром 29 на 39 см. Кожен корж випікайте при температурі 180 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа.
Обріжте краї у готових коржів, кожен корж розріжте на 2, 3 або 4 частини. Обрізки коржів подрібніть блендером або кавомолкою.
Для крему збийте охолоджені вершки з ванільним цукром, введіть в них варене згущене молоко.
Остиглі коржі промажте кремом, верх і боки торта обсипте крихтою. Дайте просочитися 2-3 години.
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