UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Килограмм сочных и нежных котлет из 0,5 кг фарша: готовим без муки, манки и булки

Автор: Светлана Мащенко

Котлеты - универсальное мясное блюдо, которым можно досыта накормить семью за обедом. И у каждого кулинара свои способы сделать их сочными, нежными и аппетитными. Предлагаем приготовить котлеты без использования манки, муки, картофеля, булки - самых частых добавок, которые кладут в фарш.

Об этом пишут Belnovosti.

По такому рецепту из 0,5 килограмма фарша получится 1 килограмм нежнейших котлет. Конечно же без дополнительных ингредиентов не обойтись. И такими предлагаем сделать альтернативные в виде овощей: баклажанов и тыквы.

Мякоть этих овощей очень мягкая, и дает котлетам много сока.

Приготовление котлеток

Куриную грудку, нарезанные кубиками баклажан и тыкву измельчите в кухонном комбайне или блендером.

Добавьте к фаршу луковицу и несколько зубчиков чеснока.

Получившуюся массу вылейте в миску, добавьте яйцо и немного измельченных в блендере овсяных хлопьев.

Это важно: ингредиенты можно добавлять "на глаз", главное, чтобы фарша было в два раза больше, чем овощей.

Котлетную массу посолите, поперчите и выложите на сковородку.

Жарьте котлеты в небольшом количестве растительного масла на хорошо разогретой сковороде. С каждой стороны обжаривайте по 2-3 минуты.

Курино-овощные котлеты жарятся очень быстро, крышкой накрывать их не нужно.

Ранее мы писали, что может произойти, если в котлеты добавить рюмку водки.

Также эксперты рассказали, как приготовить морковь для салата, и не варить ее.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты