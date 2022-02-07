Кілограм соковитих і ніжних котлет з 0,5 кг фаршу: готуємо без борошна, манки і булки

За таким рецептом з 0,5 кілограма фаршу вийде 1 кілограм найніжніших котлет. Звичайно ж без додаткових інгредієнтів не обійтися. І такими пропонуємо зробити альтернативні у вигляді овочів: баклажанів і гарбуза.

М'якоть цих овочів дуже м'яка, і дає котлетам багато соку.

Приготування котлеток

Курячу грудку, нарізані кубиками баклажан і гарбуз подрібніть в кухонному комбайні або блендером.

Додайте до фаршу цибулину і кілька зубчиків часнику.

Отриману масу вилийте в миску, додайте яйце і трохи подрібнених в блендері вівсяних пластівців.

Це важливо: інгредієнти можна додавати "на око", головне, щоб фаршу було в два рази більше, ніж овочів.

Котлетну масу посоліть, поперчіть і викладіть на сковорідку.

Смажте котлети в невеликій кількості рослинної олії на добре розігрітій сковороді. З кожного боку обсмажуйте по 2-3 хвилини.

Курячо-овочеві котлети смажаться дуже швидко, кришкою накривати їх не потрібно.