В яких випадках водіям потрібно перереєструвати авто: відповідь МВС

Останнім часом в Україні збільшився попит на встановлення газобалонного обладнання. Це пов'язано зі здорожчанням бензину та дизеля. І саме встановлення ГБО є однією з причин для перереєстрації транспортного засобу.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МВС розповідає, коли ще потрібно проводити перереєстрацію та що для цього потрібно.
Першим кроком вам потрібно звернутися до ДП "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головного сервісного центру МВС. В одній із цих установ вам необхідно отримати погоджувальні документи про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.
Протягом 10 днів після переобладнання авто його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС.
Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису.
Ви можете зробити запис онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС скориставшись функціоналом Е-ЗАПИС. Крім того, талон можна отримати в терміналі у приміщенні сервісного центру МВС.
Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО треба надати такі документи:
Після перереєстрації транспортного засобу ви отримаєте нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, куди вносять запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.
Додамо, що експертне дослідження не є обов'язковим, тому й наявність автомобіля не обов'язкова. Хоча якщо ви хочете провести експертне дослідження, то можете зробити це за власного бажання.
Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі:
Орієнтовна вартість послуги:
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