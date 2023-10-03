В каких случаях водителям нужно перерегистрировать авто: ответ МВД

В последнее время в Украине увеличился спрос на установку газобаллонного оборудования. Это связано с удорожанием бензина и дизеля. И именно установка ГБО является одной из причин перерегистрации транспортного средства.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МВД рассказывает, когда еще нужно проводить перерегистрацию и что для этого нужно.
Первым шагом вам нужно обратиться в ГП "ДержавтотрансНИИпроект" или Главный сервисный центр МВД. В одном из этих учреждений вам необходимо получить согласительные документы о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.
В течение 10 дней после переоборудования его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД.
Для получения услуги требуется талон предварительной записи.
Вы можете сделать запись онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ. Кроме того, талон можно получить в терминале в помещении сервисного центра МВД.
Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО необходимо предоставить следующие документы:
После перерегистрации транспортного средства вы получите новое свидетельство о регистрации автомобиля, куда вносят запись об установке транспортного средства газобаллонного оборудования.
Добавим, что экспертное исследование не обязательно, поэтому и наличие автомобиля не обязательно. Хотя если вы хотите провести экспертное исследование, то можете сделать это по собственному желанию.
Перерегистрация транспортных средств производится в случае:
Примерная стоимость услуги:
Ранее мы рассказывали о важном правиле для водителей, которое начало действовать с 1 октября.
Читайте также, за какие нарушения водитель может остаться без прав или получить большой штраф.