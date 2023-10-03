В каких случаях водителям нужно перерегистрировать авто: ответ МВД
В последнее время в Украине увеличился спрос на установку газобаллонного оборудования. Это связано с удорожанием бензина и дизеля. И именно установка ГБО является одной из причин перерегистрации транспортного средства.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МВД рассказывает, когда еще нужно проводить перерегистрацию и что для этого нужно.
Как перерегистрировать машину
Первым шагом вам нужно обратиться в ГП "ДержавтотрансНИИпроект" или Главный сервисный центр МВД. В одном из этих учреждений вам необходимо получить согласительные документы о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.
В течение 10 дней после переоборудования его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД.
Для получения услуги требуется талон предварительной записи.
Вы можете сделать запись онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ. Кроме того, талон можно получить в терминале в помещении сервисного центра МВД.
Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины
- идентификационный код
- свидетельство о регистрации транспортного средства
- акт приемки-передачи авто
- свидетельство о согласовании конструкций
- сертификат соответствия
После перерегистрации транспортного средства вы получите новое свидетельство о регистрации автомобиля, куда вносят запись об установке транспортного средства газобаллонного оборудования.
Добавим, что экспертное исследование не обязательно, поэтому и наличие автомобиля не обязательно. Хотя если вы хотите провести экспертное исследование, то можете сделать это по собственному желанию.
Другие случаи перерегистрации
Перерегистрация транспортных средств производится в случае:
- получения свидетельства о регистрации вместо утраченного или не пригодного для пользования
- смены владельцев авто
- смены имени или отчества владельцем авто
- смены наименования владельца
- смены места жительства
- переоборудования транспортного средства
- замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера
- изменения цвета
Примерная стоимость услуги:
- для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) стоит 955 гривен
- для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 гривен
- для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 гривен
- для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 гривен
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