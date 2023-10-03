ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В каких случаях водителям нужно перерегистрировать авто: ответ МВД

Украина, Вторник 03 октября 2023 09:42
UA EN RU
В каких случаях водителям нужно перерегистрировать авто: ответ МВД Как перерегистрировать авто (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время в Украине увеличился спрос на установку газобаллонного оборудования. Это связано с удорожанием бензина и дизеля. И именно установка ГБО является одной из причин перерегистрации транспортного средства.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МВД рассказывает, когда еще нужно проводить перерегистрацию и что для этого нужно.

Как перерегистрировать машину

Первым шагом вам нужно обратиться в ГП "ДержавтотрансНИИпроект" или Главный сервисный центр МВД. В одном из этих учреждений вам необходимо получить согласительные документы о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.

В течение 10 дней после переоборудования его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД.

Для получения услуги требуется талон предварительной записи.

Вы можете сделать запись онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ. Кроме того, талон можно получить в терминале в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины
  • идентификационный код
  • свидетельство о регистрации транспортного средства
  • акт приемки-передачи авто
  • свидетельство о согласовании конструкций
  • сертификат соответствия

В каких случаях водителям нужно перерегистрировать авто: ответ МВД

После перерегистрации транспортного средства вы получите новое свидетельство о регистрации автомобиля, куда вносят запись об установке транспортного средства газобаллонного оборудования.

Добавим, что экспертное исследование не обязательно, поэтому и наличие автомобиля не обязательно. Хотя если вы хотите провести экспертное исследование, то можете сделать это по собственному желанию.

Другие случаи перерегистрации

Перерегистрация транспортных средств производится в случае:

  • получения свидетельства о регистрации вместо утраченного или не пригодного для пользования
  • смены владельцев авто
  • смены имени или отчества владельцем авто
  • смены наименования владельца
  • смены места жительства
  • переоборудования транспортного средства
  • замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера
  • изменения цвета

Примерная стоимость услуги:

  • для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) стоит 955 гривен
  • для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 гривен
  • для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 гривен
  • для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 гривен

Ранее мы рассказывали о важном правиле для водителей, которое начало действовать с 1 октября.

Читайте также, за какие нарушения водитель может остаться без прав или получить большой штраф.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС Автомобильное движение