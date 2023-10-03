В каких случаях водителям нужно перерегистрировать авто: ответ МВД

В последнее время в Украине увеличился спрос на установку газобаллонного оборудования. Это связано с удорожанием бензина и дизеля. И именно установка ГБО является одной из причин перерегистрации транспортного средства.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МВД рассказывает, когда еще нужно проводить перерегистрацию и что для этого нужно.

Как перерегистрировать машину

Первым шагом вам нужно обратиться в ГП "ДержавтотрансНИИпроект" или Главный сервисный центр МВД. В одном из этих учреждений вам необходимо получить согласительные документы о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.

В течение 10 дней после переоборудования его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД.

Для получения услуги требуется талон предварительной записи.

Вы можете сделать запись онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ. Кроме того, талон можно получить в терминале в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

свидетельство о регистрации транспортного средства

акт приемки-передачи авто

свидетельство о согласовании конструкций

сертификат соответствия

После перерегистрации транспортного средства вы получите новое свидетельство о регистрации автомобиля, куда вносят запись об установке транспортного средства газобаллонного оборудования.

Добавим, что экспертное исследование не обязательно, поэтому и наличие автомобиля не обязательно. Хотя если вы хотите провести экспертное исследование, то можете сделать это по собственному желанию.

Другие случаи перерегистрации

Перерегистрация транспортных средств производится в случае:

получения свидетельства о регистрации вместо утраченного или не пригодного для пользования

смены владельцев авто

смены имени или отчества владельцем авто

смены наименования владельца

смены места жительства

переоборудования транспортного средства

замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера

изменения цвета

Примерная стоимость услуги: