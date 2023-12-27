За яких умов можна втратити субсидію у 2024 році: перелік усіх випадків

Житлову субсидію можуть скасувати, якщо громадянин порушив умови користування нею або ж потрапив у категорію населення, для якої ці пільги не надаються.
Про те, у яких випадках можна втратити субсидію, пише РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: Мінсоцполітики та ПФУ.
Громадяни, які мають заборгованість за комунальні послуги ризикують втратити субсидію. Зокрема, йдеться про суму у розмірі понад 680 гривень, яка накопичилась протягом 3 місяців.
Якщо заборгованість не погасити, то ПФУ позбавить споживача субсидії. Її можна буде відновити, якщо повністю сплатити суму боргу. Або ж коли громадянин укладе договір про реструктуризацію.
Підставами для скасування субсидії можуть стати:
У наданні субсидії відмовляють у наступних випадках:
Нагадаємо, що субсидію надають громадянам, у яких комунальні платежі складають понад 15% доходу сім'ї. При призначенні житлової пільги беруть до уваги сукупний дохід усіх членів родини, житлову площу та наявність боргів за комуналку.
Раніше ми писали про те, що ПФУ збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг за останній місяць.
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